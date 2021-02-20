Мать Роналдиньо умерла от коронавируса

Мать бывшего футболиста «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо, Мигуэлина Дос Сантос, умерла от коронавируса. Об этом сообщает America TV.

Мать известного игрока скончалась в возрасте 71 года. Она была госпитализирована еще в декабре. Мэр Белу-Оризонти Алешандре Калил, который был президентом «Атлетико Минейро», когда за клуб выступал Роналдиньо, выразил футболисту соболезнования в связи с утратой.

В декабре о госпитализации матери сообщил сам игрок. Тогда женщину поместили в отделение интенсивной терапии.

В октябре сообщалось, что COVID-19 был выявлен у самого 40-летнего футболиста. Заболевание протекало у экс-спортсмена бессимптомно.

Роналдиньо завершил карьеру в 2018 году. Он известен по выступлениям за «Барселону», «Пари Сен-Жермен», «Милан», бразильские «Фламенго» и «Атлетико Минейро».