Азербайджан закупит новые «Байрактары», которые уничтожат все на своем пути чудо-оружие
После 44-дневной Карабахской войны, о роли беспилотников в которой говорят военные специалисты ведущих стран мира, Сельджук Байрактар, директор по техническим вопросам компании Baykar, производящей боевые беспилотники Bayraktar TB2, рассказал об удивительных способностях тактического беспилотника Akıncı, серийное производство которого только началось.
Сельджук Байрактар в интервью SavunmaTR заявил, что эти беспилотники способны не только уничтожать наземные цели, но и защищать воздушное пространство и вести воздушный бой.
Создатель боевых турецких дронов сказал, что в начале 2000-х годов, когда они впервые начали работать над технологией беспилотных систем в Турции, они поставили перед собой большие цели.
«Мы очень рады, сегодня мы производим беспилотные летательные аппараты, которые отвечают потребностям как нашей страны, так и дружественных и союзных стран, о которых часто говорят во всем мире. В начале 2000-х мы поставили перед собой цель и достигли ее», - говорит Сельджук Байрактар.
Он добавил, что, несмотря на наложенное против Турции технологическое эмбарго, боевые беспилотники Bayraktar TB2 в настоящее время на 93 процента производятся с использованием возможностей местной промышленности. Сельджук Байрактар отметил, что основную часть стоимости дронов составляют программное обеспечение и системы управления. Это продукт турецких инженеров и программистов.
«Поскольку 93 процента необходимых деталей производится за счет местных возможностей, сегодня мы без каких-либо трудностей экспортируем Bayraktar TB2 в Азербайджан, Катар, Украину, которая произвела самые большие в мире самолеты типа «Антонов». Мы ведем экспортные переговоры со многими странами», - сказал он.
Сельджук Байрактар также заявил, что испытания версии боевого беспилотника Bayraktar TB2/S со спутниковой навигационной системой завершены, и в настоящее время она принята на вооружение. Они будут использоваться для выполнения различных стратегических задач. А тактический беспилотник Akıncı, серийное производство которого компания Baykar начала с этого года, будет использоваться и для защиты воздушного пространства.
По своим боевым возможностям беспилотник Akıncı превосходит Bayraktar TB2, он несет 6 ракет MAM-L и MAM-C, в то же время он вооружен и ракетами класса «воздух-воздух». Сельджук Байрактар говорит, что в этом году шесть ударных беспилотников Akıncı будут переданы ВС Турции.
«Наш регион — это то место, где часто наблюдается политическая нестабильность, внутренние войны и межгосударственные конфликты. Неясно, каким будет конец сирийской гражданской войны на наших южных границах. Рядом с ними находится Ирак, где идут внутренние конфликты, в нашу страну проникают террористические группировки. На северо-западе мы все еще испытываем проблемы в связи с армяно-азербайджанской напряженностью. Проблемы возникают в Средиземном море, Эгейском, в том числе противоречия с Грецией в отношении морского и воздушного пространства. В этом отношении было бы правильно сказать о том, насколько важна защита нашего воздушного пространства», - сказал Сельджук Байрактар.
Он отметил, что для защиты воздушного пространства Турции самолеты F-16 регулярно совершают патрульные полеты. А это в финансовом плане довольно дорогая работа. Наряду с этим время пребывания истребителей F-16 в воздухе также ограничено. В связи с этим привлечение беспилотников к охране воздушного пространства значительно увеличит возможности ВВС. Потому что тактические беспилотники Akıncı оснащены радаром AESA, разработанным ASELSAN, и ракетами Gökdoğan и Bozdoğan класса «воздух-воздух», разработанными TUBITAK.
Сельджук Байрактар сказал, что БПЛА Akıncı могут находиться в воздухе с этими ракетами и радарами в течение длительного времени, контролировать воздушное пространство и в конечном итоге расширять возможности Военно-воздушных сил Турции. Они смогут поражать обнаруживаемые ими воздушные цели ракетами Gökdoğan и Bozdoğan, то есть вести воздушный бой, выполняя функцию истребителей, пусть и не полностью.
Беспилотные летательные аппараты Akıncı, способные нести 1350 килограммов полезной нагрузки, также способны отслеживать и уничтожать морские цели. По словам Сельджука Байрактара, в зависимости от желания заказчика полезный груз, перевозимый этими беспилотниками, может быть заменен системами вооружения, которые уничтожат морские цели.