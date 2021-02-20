После 44-дневной Карабах ской войны, о роли беспилотников в которой говорят военные специалисты ведущих стран мира, Сельджук Байрактар, директор по техническим вопросам компании Baykar, производящей боевые беспилотники Bayraktar TB2, рассказал об удивительных способностях тактического беспилотника Akıncı, серийное производство которого только началось.

Сельджук Байрактар в интервью SavunmaTR заявил, что эти беспилотники способны не только уничтожать наземные цели, но и защищать воздушное пространство и вести воздушный бой.

Создатель боевых турецких дронов сказал, что в начале 2000-х годов, когда они впервые начали работать над технологией беспилотных систем в Турции, они поставили перед собой большие цели.

«Мы очень рады, сегодня мы производим беспилотные летательные аппараты, которые отвечают потребностям как нашей страны, так и дружественных и союзных стран, о которых часто говорят во всем мире. В начале 2000-х мы поставили перед собой цель и достигли ее», - говорит Сельджук Байрактар.

Он добавил, что, несмотря на наложенное против Турции технологическое эмбарго, боевые беспилотники Bayraktar TB2 в настоящее время на 93 процента производятся с использованием возможностей местной промышленности. Сельджук Байрактар отметил, что основную часть стоимости дронов составляют программное обеспечение и системы управления. Это продукт турецких инженеров и программистов.

«Поскольку 93 процента необходимых деталей производится за счет местных возможностей, сегодня мы без каких-либо трудностей экспортируем Bayraktar TB2 в Азербайджан, Катар, Украину, которая произвела самые большие в мире самолеты типа «Антонов». Мы ведем экспортные переговоры со многими странами», - сказал он.