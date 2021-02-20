Синоптики рассказали о погоде на завтра

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Юго-западный ветер днем сменится на северо-западный. Температура воздуха составит на Апшеронском полуострове ночью 0-3, днем 7-9 градусов тепла, в Баку ночью 1-3, днем 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 773 до 768 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит ночью 70-80 процентов, днем 50-55 процентов.

Завтра в районах Азербайджана будет в основном без осадков, местами туман, умеренный западный ветер местами усилится. Температура воздуха ночью составит от 3 градусов мороза до 0, днем 8-12 градусов тепла, в горах ночью 8-13 градусов мороза, в высокогорных районах 15-17 градусов мороза, днем 0-5 градусов мороза. В горных и предгорных районах на дорогах будет гололед.