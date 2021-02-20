Израиль смягчает карантин: открылись магазины и рынки

Второй этап смягчения карантина стартовал в воскресенье в Израиле, в соответствии с решением правительства возобновили работу торговые центры, магазины и рынки, для переболевших COVID-19 и полностью вакцинированных от коронавируса открываются бассейны и тренажерные залы. Об этом сообщает государственное израильское радио Kan.

Израильтянам с 21 февраля запрещено собираться в группы численностью более 10 человек в помещении и более 20 - на открытом воздухе, до этого собрания были ограничены пятью и десятью участниками соответственно. В воскресенье вернулись в школы ученики пятых, шестых, одиннадцатых и двенадцатых классов школ. В открывшихся торговых центрах количество посетителей ограничено из расчета 15 кв. м на одного человека, запрещено рассаживаться за столики и принимать пищу, в отдельно стоящие магазины на каждые 7 кв. м площади разрешено запускать по одному клиенту. Для переболевших COVID-19 и получивших обе дозы вакцины Pfizer с 21 февраля при соблюдении предписаний Минздрава о дистанции и количестве посетителей открываются тренажерные залы, бассейны, гостиницы, музеи и библиотеки, а также культурные и спортивные мероприятия при условии предварительного заказа билетов.

Правительство Израиля утвердило 19 февраля продление на две недели до 6 марта запрета на въезд и выезд из Израиля, изначально введенного с 26 января до 20 февраля. 7 февраля в Израиле начался первый этап смягчения введенного с 8 января тотального карантина, тогда был отменен запрет на удаление более чем на 1 км от места жительства без уважительной причины, открылись национальные парки и заповедники, ресторанам и кафе разрешено работать навынос.

В Израиле уже год действует предписание об обязательном ношении защитных масок на улице и в общественных местах. За отсутствие маски предусмотрен штраф в размере 500 шекелей.