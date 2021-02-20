Очки хорошо защищают в условиях пандемии коронавируса

Любители очков оказались защищеннее в условиях пандемии, так как этот аксессуар препятствует распространению коронавируса, пишет The Sunday Telegraph со ссылкой на исследование индийских ученых.

Специалисты опросили 304 пациентов с COVID-19 и обнаружили, что 19 процентов из них носят очки большую часть времени. Беседы подтолкнули к выводу о том, что те, кто носит очки по 8 часов в день, реже заражаются коронавирусом.

Ученые пояснили, что решившие носить очки по той или иной причине меньше трогают глаза. «Человек имеет обыкновение касаться лица в среднем 23 раза в час, за тот же промежуток времени он прикасается к глазам около трех раз», — отметили они в исследовании, подчеркнув, что очки снижают частоту таких контактов.

Авторы исследования доказали, что очки могут быть защитным фактором, снижающим риск передачи вируса через слизистую.