Байден задумался о смягчении санкций в отношении Ирана

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность смягчения санкций против Ирана, введенных во время правления бывшего главы государства Дональда Трампа. Новый глава Белого дома задумался об этом, поскольку США стремятся возобновить ядерную сделку 2015 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету The Sunday Times.

Новая администрация настаивает на желании сесть за стол переговоров, и «есть признаки того, что послабление санкций не за горами». «Смягчение санкций определенно на подходе. Не сегодня или завтра. Но оно на подходе», — рассказал источник издания из сферы национальной безопасности.

Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф рассказал о пристрастии США к санкциям, буллингу и давлению. Зариф отметил, что пока не видит каких-либо изменений в политике Вашингтона и нынешний президент Байден в целом повторяет политику своего предшественника.

19 февраля администрация Байдена отозвала выставленное Трампом требование восстановить санкции против Ирана и согласилась прибыть на переговоры европейских стран с Исламской Республикой.

В январе 2020 года Иран сообщил об отказе от договоренностей по СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий). В начале мая 2018-го Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из сделки и возобновлении антииранских санкций.

Договор СВПД по Ирану был заключен летом 2015 года между Тегераном и шестью странами-посредниками. Позже Иран уличили в грубых нарушениях договоренностей.