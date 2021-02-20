Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 16:55

Сейчас весь мир ломает голову над тем, что происходит в Мьянме и как к этому относиться. Становится понятно, что это не классический военный переворот, поскольку события в этой стране разворачиваются в правовом поле, определённом действующей конституцией. А пока эксперты сходятся в дискуссиях – немного о буднях этой страны, переживающей тревожные времена. Когда стало ясно, протесты в стране носят мирный характер, а местные военные не собираются особо злобствовать и демонстрировать шокированным их прытью гражданским «оскал» и «стальные перчатки» - резко оживились мелкие торговцы. И за короткое время вокруг мест протеста возникла целая сопутствующая инфраструктура.

К услугам демонстрантов внезапно появились многочисленные уличные кафешки, лотки с традиционными мьянманскими закусками, прохладительные напитки. И тут же – джентльменский набор уважающего себя участника протеста: портреты «мамы Су», символизирующие ее партию красные ленточки, плакаты с различными требованиями к новым властям, футболки и кепки с символикой НЛД. Надел кепку и футболку, повязал косынку протеста, помитинговал – а потом в местный обжорный ряд – к зеленому чаю, а также к чаю маринованному, который едят в виде салата, называемого лахпет. Ну и, разумеется, мохинга, рисовая лапша в рыбном бульоне. С острой приправой – просто пища богов, прекрасно восстанавливает силы для нового протеста. Словом, все к месту, все - по доступным ценам. А попутно появился шанс заработать и у уличных пацанов: пустые пластиковые бутылки для воды и жестяные банки из-под колы, хоть и стоят дешево в пунктах приема, но после массовых протестов их обычно остается очень много. А ночами - несмотря на то, что с 20:00 до 4:00 действует комендантский час - на улицы выходят группы людей, вооруженных палками. Западные журналисты пребывают в полной уверенности, что таким образом «местные жители защищают от ночных арестов активистов протестного движения». Наивные они люди. Большинство жителей в первую очередь думают не о чьих-то арестах, а о том, чтобы их семьи были в безопасности. Они пересказывают друг другу истории о том, как банды янгонских уголовников, к которым сейчас добавились амнистированные заключенные, пользуются ситуацией для совершения преступлений.

Если в квартале в ночное время появляется незнакомец или группа незнакомцев – добровольные дружинники тут же поднимают шум, начиная колотить по металлическим поверхностям, например, по навесам уличных генераторов или по железным ограждениям. На шум о сбегается местная молодежь с палками, которая и начинает охоту за чужаками. А в бизнесе по добыче и торговле драгоценными камнями, которыми сказочно богата Мьянма, царит тревога. В минувший четверг, 11 февраля, Управление по контролю за иностранными активами минфина США наложило санкции на три местные компании по производству драгоценных камней и жадеита - Myanmar Ruby Enterprise, Myanmar Imperial Jade Co. и Cancri (Gems and Jewellery) Co., которые, по заявлению минфина, связаны с военными. Многие считают, что, если ситуация в Мьянме не улучшится, будут предприняты дальнейшие шаги, включая, возможно, полный запрет на импорт драгоценных камней из Бирмы. Прецедент уже был - в течение восьми лет закон Тома Лантоса запрещал весь импорт в США бирманских рубинов и жадеита. Этот закон получил в 2008 году поддержку обеих партий в Конгрессе, а когда президент Обама в 2013 году своим указом продлил запрет, этот шаг ни у кого не вызвал возражений.

И хотя санкции пока касаются трех компаний из Мьянмы, у экспертов есть основания опасаться, что последствия переворота затронут всю отрасль в целом. Они увеличат бюрократическое бремя для всего объема импортируемых рубинов, и придется иметь доказательства их происхождения. «Когда у вас есть большой драгоценный камень, вы можете найти его историю, - возмущается в телефонном разговоре Дуг Хакер, глава Американской ассоциации торговли драгоценными камнями (AGTA). - Но с камнями меньшего размера проблема намного сложнее. Нет никаких сомнений в том, что эти санкции нанесут ущерб нашей отрасли. Рубин - не плохой парень. Плохой парень - правительство. Но мы не командуем правительством ни там, ни здесь. И мы не знаем, что будет дальше». По словам доктора Кеннеди Хо, председателя Азиатского института геммологических наук в Бангкоке, неясно, насколько велики масштабы деятельности трех компаний, попавших под санкции. Говорят, что сектор драгоценных камней давно стал дойной коровой для военных. Однако доктор Хо говорит, что большая часть добычи драгоценных камней сегодня ведется мелкими дилерами. Он, кстати, считает, что американские санкции не слишком повлияют на рынок жадеита, поскольку большинство его продается в Китай. Запреты могут повлиять на рубины – но и они тоже могут экспортироваться через китайский канал. «И ещё я совершенно не уверен, что действия американцев нанесут серьезный ущерб военным - признается он. – У них и без рубинов под контролем лучшие участки земли, телекоммуникационный бизнес и банковская система».