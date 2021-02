Если в квартале в ночное время появляется незнакомец или группа незнакомцев – добровольные дружинники тут же поднимают шум, начиная колотить по металлическим поверхностям, например, по навесам уличных генераторов или по железным ограждениям. На шум о сбегается местная молодежь с палками, которая и начинает охоту за чужаками.

А в бизнесе по добыче и торговле драгоценными камнями, которыми сказочно богата Мьянма, царит тревога. В минувший четверг, 11 февраля, Управление по контролю за иностранными активами минфина США наложило санкции на три местные компании по производству драгоценных камней и жадеита - Myanmar Ruby Enterprise, Myanmar Imperial Jade Co. и Cancri (Gems and Jewellery) Co., которые, по заявлению минфина, связаны с военными.

Многие считают, что, если ситуация в Мьянме не улучшится, будут предприняты дальнейшие шаги, включая, возможно, полный запрет на импорт драгоценных камней из Бирмы. Прецедент уже был - в течение восьми лет закон Тома Лантоса запрещал весь импорт в США бирманских рубинов и жадеита. Этот закон получил в 2008 году поддержку обеих партий в Конгрессе, а когда президент Обама в 2013 году своим указом продлил запрет, этот шаг ни у кого не вызвал возражений.