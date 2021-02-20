Телохранитель Кочаряна убил за приветствие: «Привет, Роб»

Как и 20 лет назад, по делу в качестве обвиняемого проходит один из телохранителей второго президента Армении Роберта Кочаряна Агамал Арутюнян, известный по прозвищу «Куку». Он обвиняется по той же статье о неосторожном причинении смерти. Арутюнян дал подписку о невыезде.

В суде общей юрисдикции Еревана возобновилось судебное разбирательство по делу об убийстве Погоса Погосяна, совершенном в 2001 году в ереванском кафе «Арагаст».

Издание напоминает, что в ночь на 25 сентября 2001 года в ереванском кафе «Арагаст» был убит гражданин Грузии 43-летний член АРФ «Дашнакцутюн» Погос Погосян после того, как обратился к тогдашнему президенту Армении Роберту Кочаряну с приветствием «Привет, Роб». Согласно материалам уголовного дела, его избил в туалете кафе телохранитель Кочаряна Агамал Арутюнян.

Судья Мнацакан Мартиросян приговорил Арутюняна к двум годам условно за убийство по неосторожности. Агамал Арутюнян не провел в заключении ни дня.

В прошлом году Апелляционный уголовный суд, удовлетворив жалобу Генпрокуратуры, отменил приговор по делу от 21 февраля 2002 года и направил его на новое рассмотрение.

Адвокат Агамала Арутюняна Роберт Беджанян обжаловал решение Апелляционного суда в Кассационном суде. Однако Кассационный суд не принял жалобу к производству.

Дело было возобновлено в 2020 году после заявления 74-летнего британца Стивена Джона Ньютона, ставшего очевидцем событий. Ньютон в 2001 году работал в Армении и в день инцидента находился в кафе. Генпрокуратура, изучив его заявление и рассмотрев ряд других показаний, пришла к выводу, что 43-летний гражданин Грузии был убит не из-за неосторожного избиения, а в результате более серьезного преступления - умышленного убийства группой лиц из хулиганских побуждений.