В Сумгаите 20-летняя девушка бросилась в море

В Сумгаите совершила самоубийство жительница Ярдымлинского района 20-летняя Вюсаля Рагимли.

Как сообщает Report, по словам очевидцев, она несколько раз приближалась к берегу моря, но потом возвращалась назад.

Однако через некоторое время, видимо, решилась и бросилась в море. Находившиеся поблизости люди пытались помочь ей, но спасти девушку не смогли.

На место происшествия были привлечены сотрудники спасательной службы МЧС. Они вытащили тело девушки на берег.