Они уже делают неутешительные выводы, что, например, курортный городок Хель на одноименном мысе побережья Балтийского моря станет островом, а город Жулавы в дельте Вислы, в месте впадения реки в море, вообще уйдет под воду. И это может случиться уже при жизни следующего поколения поляков, утверждает профессор Шимон Малиновски.

Природные изменения в результате климатических колебаний все чаще заметны в разных регионах Земли. Haqqin.az уже сообщал о тревожных выводах немецких ученых о состоянии Каспийского моря и перспективах падения его уровня на несколько метров, когда Баку станет городом вдали от моря. Ситуация, которая тоже не может не беспокоить жителей далекого от Каспия региона Балтики, стала предметом исследований ученых из Польши.

По его мнению, даже самая старая, средневековая часть Гданьска превратится в подобие Венеции.

Прогнозы ученых свидетельствуют, что в ближайшие 30 лет количество и частота наводнений на Балтике вырастет, и потому исторический центр Гданьска через 100 лет окажется под водой. Так считает Междисциплинарная группа советников по вопросам климатического кризиса при Польской академии наук.

Как пояснил профессор Малиновски, физик атмосферы из Отделения физики Варшавского университета, руководитель упомянутой группы, эта тема должна как можно быстрее попасть в поле зрения общественности.

«Уровень Балтийского моря поднимается все быстрее, и этот процесс будет идти все интенсивнее, - сказал в интервью радио TOK FM профессор. - Мы не думаем об этом каждый день, но должны, чтобы как-то к этому подготовиться».

Он обращает внимание на то, что уровень зеркала морей поднимается, так как мы подогреваем климат, атмосферу на планете, и при этом растет объем воды, а «ледники тают в драматическом темпе».

«Вода в море прибывает очень быстро. Перспектива может коснуться нас уже в ближайшие несколько десятков лет, - продолжал профессор Ш. Малиновски. - Каждое наше действие, которое служит снижению выбросов двуокиси углерода, способствует уменьшению угрозы».

Профессор предупредил, что такие события, как наводнения, заливающие побережье, случавшиеся раз в сто лет, вскоре могут происходить на Балтике ежегодно.

В разговоре на радио специалист отметил, что ситуация, когда милый курортный городок на полуострове Хель был отрезан морем от материка, произошедшая однажды, может повториться, и он станет островом, а Жулавы, на равнинном треугольнике при впадении Вислы, однажды и вовсе зальет морскими водами.

Опасения высказал Шимон Малиновски и по поводу старинного Гданьска, жемчужины на Балтике — участь Венеции грозит и ему; тогда туристы будут бродить по центру города по колено в морской воде.

Профессор поделился своей мыслью, что если человечество сможет уменьшить уровень потепления атмосферы, то это лишь замедлит уровень подъема воды в морях.

«Какие-то вещи не удастся защитить. И об этом надо говорить, - считает профессор физики атмосферы. - Надо определиться, что защищать и какими объемами сил и средств это делать. Мы должны определиться, какие участки береговой суши необходимо сберечь».

Он добавил, что этот вопрос должен быть в поле зрения во время привлечения любых инвестиций, которые нацелены на развитие польской части побережья Балтики.