Елена Малахова, собкор 17:29

В последнее десятилетие виноделию в Азербайджане предрекали одну из ведущих ролей в пищевой промышленности страны. Но сейчас в этой сфере наблюдается спад. За первые 11 месяцев прошлого года, согласно цифрам Госкомстата, в республике было произведено 232,6 тыс. декалитров виноградного вина, что на 54,6% меньше, чем за аналогичный период 2019-го. Мнения специалистов по поводу кризиса, который переживает отрасль, расходятся. Одни считают, что виной всему пандемия коронавируса и связанные с ней карантинные меры, а также всеобщий мировой экономический кризис. Другие уверены, что пандемия тут ни при чем - все дело в неправильном подходе к развитию виноделия.

Страхование доступно не всем То, что винодельческая отрасль страны переживала в прошлом году большие сложности, подтвердил и исполнительный директор Ассоциации производителей и экспортеров вина Азербайджана Ильхам Идаятов. Экспорт заметно сократился, и на внутреннем рынке потребление вина упало из-за закрытия домов торжеств и ресторанов, отметил он. Производители вина серьезно пострадали, а государство не могло оказать поддержку всем сферам, в частности винодельческой отрасли пришлось справляться своими силами. «Пандемия затронула все сферы во многих странах мира. Производителям, чтобы защитить себя от убытков, нужно страховать свою продукцию, но страхование – дорогая процедура. Для виноделов главное - застраховать виноградники от болезней лозы. Само вино на винзаводах может хранится долго, не испортится, там строго соблюдаются определенные правила», – заявил винодел. Что касается спирта, то его производство даже увеличилось, так как во время пандемии его используют с целью дезинфекции.

В нынешнем году, как надеется эксперт, ситуация изменится к лучшему, поскольку прогнозируется существенный спад заболеваемости коронавирусом за счет вакцинации, а значит можно надеяться на снятие карантинных ограничений и возврат к нормальной жизни. Производство и экспорт вина могут увеличиться на 30-40% по сравнению с прошлым годом. На винзаводах сейчас много виноматериала и коньячного спирта. Качественно, но слишком дорого Люди, побывавшие в странах Европы, знают, что там можно купить бутылку вина неплохого качества за 2-3 евро. У нас же хорошее отечественное вино стоит дорого – не менее 10 манатов за бутылку. А при экспорте его стоимость еще и возрастет. Возникает закономерный вопрос, как в такой ситуации наше вино может конкурировать с подобными напитками из других стран. По словам Идаятова, удобрения и средства для лечения болезней виноградной лозы обходятся недешево, что сказывается на стоимости конечной продукции. Подорожал бензин и есть еще много других расходов. При этом у виноделов, как правило, небольшие объемы производства, а ведь чем больше объем, тем ниже себестоимость. У нас производство литра вина обходится где-то в 2 маната. «Чтобы снизить себестоимость конечной продукции, надо в первую очередь в централизованном порядке закупать вспомогательные материалы. Сейчас предприниматели привозят их сами для себя в малых количествах. А когда покупаешь мало – цена выше, чем если покупать сразу в больших количествах. Качество азербайджанских вин, как уверяет эксперт, очень высокое, их производят на новейшем оборудовании и соблюдается вся технология. Вина, которые производят у нас, убежден Идаятов, ничуть не уступают этому напитку из ведущих винодельческих стран и могли бы найти своего покупателя за рубежом. Азия в приоритете В экспорте вина Азербайджан сейчас ориентируется преимущественно на азиатский рынок. Кстати, в конце марта азербайджанская винная продукция будет представлена в Китае на ярмарке вина China Food & Drinks Fair (CFDF). А вот на европейский рынок пробиться сложно, потому что там предъявляется много требований и стандартов. Выйти на азиатский рынок, как говорит Идаятов, проще, к тому же он весьма обширен. За год Азербайджан в том же Китае может реализовать все произведенное на экспорт вино. «Желательно, конечно, уменьшить или убрать акцизные сборы в рамках соглашения между Китаем и Азербайджаном. Именно это сделали Грузия и Китай - подписали соглашение о свободной торговле. Товар в итоге обходится дешевле, и его охотно раскупают», - отмечает винодел. Другие специалисты также считают, что Азербайджану достаточно занять всего 0,1% китайского рынка, но важно заключать долгосрочные договора, а не ограничиваться разовыми поставками.

Теряем российский рынок Долгое время для Азербайджана основным рынком сбыта вина был российский. Но сейчас, по словам Идаятова, в этой стране, как и в Европе, много требований и стандартов, предъявляемых к ввозимой продукции. К тому же в России заинтересованы в поставщиках, которые предлагают не очень дорогую продукцию. Например, Чили поставляет туда более дешевое вино, чем Азербайджан. Раньше Россия охотно закупала у нас десертное крепленое вино. Такое вино пользуется популярностью в холодном климате, так как содержит много спирта и сахара. Но сейчас там к крепленым винам предъявляют другие требования, удовлетворить которые довольно трудно. Плюс ко всему товар может долго проверяться российской стороной, и в итоге происходит задержка поставок, что рассматривается как несоблюдение договоренностей. Поставщик может быть за это оштрафован. Потому, перед тем как экспортировать вино в Россию, надо тщательно изучить российские правила и требования, говорят виноделы. К тому же в РФ сейчас стараются производить свои вина из собственного сырья, делая ставку в основном на крымское и краснодарское вино. Но делаются попытки развивать виноделие даже в Архангельской области. Надо понимать, что другие государства тоже не стоят на месте и в этой сфере существует огромная конкуренция, заявил председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев. Слабым звеном у нас, считает он, было отсутствие производства бутылок и пробок. Теперь уже начали производить бутылки, построив новый завод в Сумгаите. Осталось решить вопрос с пробками.

«Нужно работать над расширением рынков сбыта, и не только в Азии и СНГ. К примеру, в Турине (Италия) ежегодно проходит ярмарка Slow food international, где происходит, в том числе, дегустация вин. Я туда отвозил некоторые наши вина, и к ним проявляли интерес. Но нам мешает выйти на мировой рынок монополизм», – считает Н.Агаев. На мировой рынок с вином из отечественных сортов Агаев рассказал, что виноград сейчас выращивают во многих регионах Азербайджана, планируется даже развивать виноградарство и виноделие в Карабахе. Однако нужно еще лет десять, чтобы был результат. «Многие исконно азербайджанские сорта винограда уничтожены, и надо попытаться их восстановить. На новых плантациях высаживают в основном французские сорта. С ними, – уверен эксперт, – выйти на мировой рынок вряд ли получится, ведь в них нет ничего нового для покупателей из других стран. А у нас есть сорта винограда, которых больше нет нигде, например, медресе, ширваншах, баян ширей. На них и нужно делать ставку».

Освобождение Карабаха вернуло Азербайджану доступ к карабахскому дубу, который применяется при производстве вина и коньяка. В бочки из карабахского дуба можно заливать вино минимум пять раз, то есть использовать на протяжении 25 лет. Во время оккупации наших земель этот дуб активно использовали армяне. Мы вернули свои территории и уже сами сможем выйти с применением этой ценной древесины как на российский, так и на мировой рынок. Но это тоже дело времени. Вино без истории не продается Экономист Натик Джафарли, в свою очередь, полагает, что уменьшение объемов производства и экспорта вина не связано с пандемией. Во всем мире, говорит он, наоборот, в период карантина наблюдается рост употребления спиртных напитков, особенно вина. Для людей, вынужденных сидеть дома, это способ немного расслабиться.