Великобритания хочет провести весь футбольный Евро у себя
Великобритания предложит УЕФА провести весь чемпионат Европы по футболу в этом году у себя в стране.
По сообщению британских СМИ, разработан план по возвращению болельщиков на стадионы к концу мая. В стране заверяют, что это будет возможно намного раньше, чем в большинстве стран Европы.
Стадион «Уэмбли», по планам, должен принять полуфиналы турнира, а 11 июля - финал, но правительственные источники сообщили, что если их попросят провести больше матчей, они дадут согласие.
Напомним, из-за пандемии коронавирусной инфекции Евро-2020 перенесли на 2021 год. При этом УЕФА решил не менять название первенства. Планируется, что чемпионат Европы пройдёт в 12 городах – Баку, Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Глазго, Будапеште и Дублине.
Ранее руководитель операционной деятельности на объектах УЕФА Андреас Шар говорил о готовности всех 12 городов к проведению матчей чемпионата Европы.
«Хочу подтвердить, что турнир пройдет. С высокой долей уверенности могу сказать, что все 12 городов примут матчи. Мы постоянно следим за сложившейся ситуацией, будем смотреть, как она развивается. Но на данный момент все те, кто должен находиться в лодке - 12 городов, - и находятся в этой самой лодке», - заявил Шар.
В УЕФА в настоящее время предусмотрено четыре основных варианта заполнения стадионов – полное заполнение, 75-процентное, 50-процентное или 25-процентное заполнение. Окончательное решение будет принято в апреле.
Как известно, Баку примет четыре матча Евро-2020. Игры в Баку пройдут в следующие дни: 12 июня, 17:00 – Уэльс – Швейцария; 16 июня, 20:00 – Турция – Уэльс; 20 июня, 20:00 – Швейцария – Турция; 3 июля, 20:00 – четвертьфинал.