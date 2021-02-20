Великобритания хочет провести весь футбольный Евро у себя

Великобритания предложит УЕФА провести весь чемпионат Европы по футболу в этом году у себя в стране.

По сообщению британских СМИ, разработан план по возвращению болельщиков на стадионы к концу мая. В стране заверяют, что это будет возможно намного раньше, чем в большинстве стран Европы.

Стадион «Уэмбли», по планам, должен принять полуфиналы турнира, а 11 июля - финал, но правительственные источники сообщили, что если их попросят провести больше матчей, они дадут согласие.

Напомним, из-за пандемии коронавирусной инфекции Евро-2020 перенесли на 2021 год. При этом УЕФА решил не менять название первенства. Планируется, что чемпионат Европы пройдёт в 12 городах – Баку, Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Глазго, Будапеште и Дублине.