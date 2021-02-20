Житель Евлаха застрелил соседа

21 февраля около 13:00 в правоохранительные органы Евлахского района поступила информация об обнаружении на территории села Гараоглан тела Сафарова Хаяла Гамбар оглу 1983 г.р. со следами огнестрельного ранения.

Как сообщили haqqin.az в правоохранительных органах, в результате проведенного предварительного расследования возникли веские подозрения в том, что сосед пострадавшего Гасаналиев Горхмаз на почве конфликта умышленно убил Х.Сафарова, выстрелив в него из огнестрельного оружия.

Возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК АР.

Г.Гасаналиев задержан и привлечен к следствию в качестве подозреваемого.