В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 156 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В то же время 142 пациента выписаны после завершения лечения, говорится в сообщении Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров Азербайджана.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались трое человек, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

Всего в Азербайджане выявлено в общей сложности 233 129 случаев заражения коронавирусом, из них 227 761 человек благополучно прошел лечение, 3 198 пациентов клиник скончались. Лечение 2 170 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.