Уже более года длится мировой кризис, вызванный вспышкой пандемии. Немецкий ученый провел исследования, которые проливают новый свет на происхождение патогена. Его анализ свидетельствует о непосредственном происхождении вируса в лаборатории Wuhan City Virological Institute.

Профессор из Гамбургского университета Роланд Визендангер заявил вопреки заключению комиссии ВОЗ, что существуют многочисленные признаки, подтверждающие теорию о лабораторном происхождении вируса Covid-19. В своем докладе он приводит 60 наиважнейших доказательств своего обвинения.

- В своем исследовании я привел только серьезные доказательства, которые можно оценить по научным критериям, и собрал около 600 ссылок, - сказал профессор в интервью изданию Bild.

Эксперт проводил так называемые междисциплинарные исследования в течение всего 2020 года. В ходе изысканий профессор использовал различные источники информации: академическую литературу, научные публикации, а также беседы с международными экспертами. Среди самых существенных признаков, которые, по мнению профессора Визендангера, свидетельствуют о том, что вирус возник в уханьской лаборатории:

- Отсутствие фундаментальных научных доказательств биологического происхождения болезни. Об этом говорит тот факт, что в сравнении с более ранними эпидемиями коронавируса (SARS и MERS), не зафиксировано ни одного посредника, который бы служил переносчиком патогенов SARS-Cov-2 с животных на людей.

-Искусственное происхождение патогена можно также объяснить поразительно легким соединением вируса с рецепторами человеческих клеток, что обеспечивает ему особые качества, которые раньше не проявлялись в коронавирусах.

- Установлено, что на рынке морепродуктов не продавали летучих мышей, а с другой стороны, известно, что в местном институте вирусологии находится одна из крупнейших в мире коллекций патогенов летучих мышей, средой для которых служат отдаленные пещеры в южных провинциях Китая. Поэтому маловероятно, чтобы летучие млекопитающие преодолели 2 тысячи километров и вызвали мировую пандемию.

- Профессиональная научная литература свидетельствует о том, что исследователи института вирусологии много лет проводят генетические опыты на коронавирусах, чтобы сделать их более заразными и смертельными.

- Судя по неофициальной информации, первым заразившимся был молодой ученый из института вирусологии в Ухане.

- Пандемия коронавируса еще продолжится на протяжении многих лет, вызывая общественно-политические и экономические потрясения. На сегодняшний день, главная цель человечества - проведение научного исследования вопроса происхождения коронавируса. Только на основе научных знаний можно принять соответствующие меры предосторожности, чтобы вероятность возникновения таких вирусов в будущем была как можно более низкой, - так пишет на странице вуза профессор Р. Визендангер из Гамбургского университета.

Выводы профессора полностью опровергают доклад группы экспертов ВОЗ, посетивших Ухань в январе, которые назвали версию о выходе коронавируса из стен лаборатории «крайне маловероятной».

В мире много ученых, воспринявшие официальный доклад ВОЗ с большим скептицизмом. Они также настаивают на версии искусственного возникновения вируса, объясняя это тем, что Китай мешал доступу к материалам по коронавирусу.

Соединенные Штаты, которые изначально говорили о «лабораторном» происхождении смертоносного вируса, все еще стоят на своем, планируя перепроверить информацию, собранную учеными.