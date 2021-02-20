Профессор Роланд Визендангер: “Коронавирус – это искусственный лаборатурный вирус” громкое заявление немецкого ученого
Профессор из Гамбургского университета Роланд Визендангер заявил вопреки заключению комиссии ВОЗ, что существуют многочисленные признаки, подтверждающие теорию о лабораторном происхождении вируса Covid-19. В своем докладе он приводит 60 наиважнейших доказательств своего обвинения.
Уже более года длится мировой кризис, вызванный вспышкой пандемии. Немецкий ученый провел исследования, которые проливают новый свет на происхождение патогена. Его анализ свидетельствует о непосредственном происхождении вируса в лаборатории Wuhan City Virological Institute.
К своему докладу он приложил 60 доводов, подтверждающие его теорию.
- В своем исследовании я привел только серьезные доказательства, которые можно оценить по научным критериям, и собрал около 600 ссылок, - сказал профессор в интервью изданию Bild.
Эксперт проводил так называемые междисциплинарные исследования в течение всего 2020 года. В ходе изысканий профессор использовал различные источники информации: академическую литературу, научные публикации, а также беседы с международными экспертами. Среди самых существенных признаков, которые, по мнению профессора Визендангера, свидетельствуют о том, что вирус возник в уханьской лаборатории:
- Отсутствие фундаментальных научных доказательств биологического происхождения болезни. Об этом говорит тот факт, что в сравнении с более ранними эпидемиями коронавируса (SARS и MERS), не зафиксировано ни одного посредника, который бы служил переносчиком патогенов SARS-Cov-2 с животных на людей.
-Искусственное происхождение патогена можно также объяснить поразительно легким соединением вируса с рецепторами человеческих клеток, что обеспечивает ему особые качества, которые раньше не проявлялись в коронавирусах.
- Установлено, что на рынке морепродуктов не продавали летучих мышей, а с другой стороны, известно, что в местном институте вирусологии находится одна из крупнейших в мире коллекций патогенов летучих мышей, средой для которых служат отдаленные пещеры в южных провинциях Китая. Поэтому маловероятно, чтобы летучие млекопитающие преодолели 2 тысячи километров и вызвали мировую пандемию.
- Профессиональная научная литература свидетельствует о том, что исследователи института вирусологии много лет проводят генетические опыты на коронавирусах, чтобы сделать их более заразными и смертельными.
- Судя по неофициальной информации, первым заразившимся был молодой ученый из института вирусологии в Ухане.
- Пандемия коронавируса еще продолжится на протяжении многих лет, вызывая общественно-политические и экономические потрясения. На сегодняшний день, главная цель человечества - проведение научного исследования вопроса происхождения коронавируса. Только на основе научных знаний можно принять соответствующие меры предосторожности, чтобы вероятность возникновения таких вирусов в будущем была как можно более низкой, - так пишет на странице вуза профессор Р. Визендангер из Гамбургского университета.
Выводы профессора полностью опровергают доклад группы экспертов ВОЗ, посетивших Ухань в январе, которые назвали версию о выходе коронавируса из стен лаборатории «крайне маловероятной».
В мире много ученых, воспринявшие официальный доклад ВОЗ с большим скептицизмом. Они также настаивают на версии искусственного возникновения вируса, объясняя это тем, что Китай мешал доступу к материалам по коронавирусу.
Соединенные Штаты, которые изначально говорили о «лабораторном» происхождении смертоносного вируса, все еще стоят на своем, планируя перепроверить информацию, собранную учеными.