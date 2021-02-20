Американцам предсказали ношение масок до 2022 года

Глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что американцам, возможно, придется носить маски в общественных местах до 2022 года из-за пандемии коронавируса, пишет Reuters.

Фаучи предсказал, что вспышки заболевания еще будут возникать в стране в течение продолжительного времени, однако массовая вакцинация позволит властям постепенно снимать существующие санитарные ограничения.

Ранее президент США Джо Байден пообещал вакцинировать почти всех американцев к концу июля. По его словам, к этому времени планируется получить дозы вакцины для 300 миллионов жителей страны. Президент уточнил, что сейчас США запасаются необходимым количеством препарата.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано наибольшее количество случаев заражения коронавирусом в мире, а также больше всего смертей. По состоянию на 21 февраля в стране выявлено более 28 миллионов заражений и более 497 тысяч смертей, связанных с коронавирусом.