ВС Турции нейтрализовали террористов ПКК на севере Сирии

В зонах операции «Источник мира» и «Щит Евфрата» на севере Сирии нейтрализованы трое боевиков YPG - сирийского крыла террористической организации ПKK, сообщает в воскресенье Министерство национальной обороны Турции.

В ведомстве отметили, что двое террористов пытались проникнуть в зону проведения «Источник мира», еще один – планировал атаку на зону проведения операции «Щит Евфрата».

Террористы были своевременно выявлены и нейтрализованы турецким спецназом, говорится в сообщении.