США пригрозили России "не просто санкциями"

Он рассказал, что разведка сейчас выясняет масштаб ущерба и выявляет причастных к атакам. На подготовку ответных мер, по словам Салливана, уйдут недели.

США собираются ответить на приписываемые России кибератаки на американские ведомства в ближайшее время, причем реакция Вашингтона будет включать в себя не только санкции. Об этом в интервью CBS сообщил помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает РИА Новости.

"Ответ будет включать набор инструментов — видимых и невидимых. Это будут не просто санкции", — предупредил он.

В декабре стало известно о масштабной кибератаке на клиентов фирмы по компьютерной безопасности SolarWinds. В числе пострадавших назывались многочисленные правительственные учреждения США. Сообщалось, что это могло быть одной из крупнейших по масштабу и ущербу кибератак на американский госсектор.

Ряд американских СМИ обвинили во взломе российских киберпреступников, но не привели никаких доказательств в пользу этой версии. По словам госсекретаря США Майка Помпео, "достаточно четко" можно сказать об участии России в хакерской атаке. В свою очередь, Дональд Трамп предположил, что за инцидентом стоит Китай.

Как подчеркнул пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Москва здесь ни при чем. Он напомнил, что Россия не раз предлагала Вашингтону возобновить диалог по кибербезопасности, но получила "категорический отказ".

На прошлой неделе американское Агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности (CISA) опубликовало совместное заявление ФБР и ряда других структур США, согласно которому за кибервзломом, вероятно, стоит Россия. Как предположили в Вашингтоне, целью атаки было получение разведданных.

По сведениям Reuters, после вступления в должность президента США Джо Байден может ввести новые санкций против России — из-за приписываемых Москве кибератак.