О чем говорили Эрдоган и Роухани

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с иранским коллегой Хасаном Роухани. Об этом говорится в сообщении Управления по связям с общественностью АП Турции, передает «Анадолу».

Согласно информации, обсуждены шаги по развитию двустороннего сотрудничества в сфере экономики, транспорта, безопасности и других областях, а также региональные события.