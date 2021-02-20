Эльнур Мамедов, автор haqqin.az 21:58

В последнее время усилились нападки на техногигантов буквально во всех странах. Правительства одних стран требуют от них уплаты всяких налогов, других – меньше участвовать в политических играх. Компании подвергаются крупным штрафам, их привлекают к суду, обвиняют во вмешательстве во внутренние дела даже самых великих держав и нарушении основных принципов демократии. Все это достаточно серьезные обвинения, которые требуют разобраться в их причинах.

И если раньше их обвиняли в нагнетании внутренней ситуации в основном слаборазвитые страны, то теперь все больше этим занимаются самые передовые государства. Больше всех обычно достается наиболее популярным компаниям Facebook, Google и Twitter. После серии нападок на них в отдельных европейских странах и в Евросоюзе в целом, давление продолжилось и в других регионах. Даже власти Канады и далекой Австралии требуют делиться доходами от рекламы с издателями местных СМИ. Деньги на счета этих компаний, конечно, текут огромные, но дело не только в них. Так, президент РФ Владимир Путин отметил, что цифровые гиганты сегодня по некоторым направлениям составляют конкуренцию государству. И выразил тревогу, что монопольное положение компаний, возможно, оптимально для технологических и бизнес-процессов, но не является ли это попыткой управлять обществом или ограничивать естественные права человека решать самому, как жить и какую позицию свободно высказывать. Ключевую роль стали играть технологические и, в первую очередь, цифровые гиганты. И, с учетом тех событий, которые происходили во время предвыборной кампании в США, можно говорить, что это не просто какие-то экономические гиганты, а конкуренты государства в отдельных направлениях. 25 марта руководители Facebook, Google и Twitter дадут показания на слушаниях в комитете Конгресса по торговле и энергетике о распространении дезинформации в Интернете. Будь то ложь о вакцине от COVID-19 или опровергнутые утверждения о фальсификации выборов, эти онлайн-платформы позволили распространить дезинформацию, усиливая национальные кризисы с реальными мрачными последствиями для здоровья и безопасности населения, - заявили председатель Комитета Фрэнк Паллоне-младший, председатель подкомитета по коммуникациям и технологиям Майк Дойл и председатель подкомитета по защите потребителей и торговле Ян Шаковски.

Обвинения серьезные. К тому же, если на обвинения других стран можно было не обращать слишком серьезное внимание, прикрываясь помощью властей США, то теперь в дело вмешался сам Вашингтон. А так как все эти гиганты расположены в США, то и отвертеться не просто. Да и настрой конгрессменов говорит об этом. Они считают, что слишком долго техногиганты не осознавали ту роль, которую они сыграли в разжигании и распространении заведомо ложной информации. Саморегулирование отрасли не удалось. И надо начать работу по изменению стимулов, побуждающих компании соцсетей разрешать и даже продвигать дезинформацию. А тут и Евросоюз призвал президента США Джо Байдена помочь составить свод общих правил, чтобы обуздать мощь крупных технологических компаний и бороться с распространением фейковых новостей. А президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала объединить усилия против «темных сторон цифрового мира», которые, по ее словам, частично стояли за штурмом Капитолийского холма на 6 января.

По ее словам, «бизнес-модель онлайн-платформ влияет не только на свободную и честную конкуренцию, но и на наши демократии, нашу безопасность и качество нашей информации». И действительно, решение Facebook и Twitter заблокировать аккаунт бывшего президента Дональда Трампа - беспрецедентный шаг, который подчеркнул огромную власть техногигантов в регулировании речи. Перечеркнув все основы демократии. Вот почему важно сдерживать эту огромную мощь крупных цифровых компаний. Политики хотят, чтобы было четко прописано, что интернет-компании несут ответственность за то, как они распространяют, продвигают и удаляют контент. А для принятия таких далеко идущих решений должна существовать система законов, которые должна охватывать не 1-2 страны, а весь мир. Ведь действия, предпринятые техногигантами, могли ограничить потенциальные угрозы демократии при смене президента США, а тот факт, что горстка руководителей имела для этого полномочия, показывает опасности, создаваемые их концентрированной властью. В принципе, крупные компании всегда занимались политикой. Но до сих пор это осуществлялось через финансовые взносы, лоббирование и «вращающуюся дверь высокопоставленного персонала». А тут они свободно могут влиять на настроение широких масс без оглядки на власти. Техногиганты, особенно большая пятерка - Alphabet, Amazon, Apple, Facebook и Microsoft - контролируют информационную инфраструктуру, используемую в бизнесе и политике. А политика и бизнес строятся на информации, и их не заменить другими инструментами.