Первая запись на стрижку после локдауна обогатила парикмахера

Владелец парикмахерской в немецком Байройте Андреас Нуиссль (Andreas Nuissl) продал за 422 евро (более 37 тысяч рублей) запись на первую стрижку после локдауна в декабре прошлого года. Об этом он написал на своей странице в Facebook, пишет «Лента.ру».

Мужчина решил продать запись на первую стрижку после открытия через аукцион, который он устроил на площадке Ebay. Объявление он выложил 10 февраля, а окончательное предложение сделал 20 февраля житель города Михаэль Хопф — 422 евро.

При этом указывается, что парикмахер направит эту сумму на поддержку двух общественных организаций, одна из которых занимается проектами по оказанию помощи детям в Германии и по всему миру.

Кроме того, Нуиссль дополнительно собрал 1310 евро (117,5 тысячи рублей) пожертвований.