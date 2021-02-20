Инара Рафикгызы, судебный репортер 00:46

В Бакинском суде по тяжким преступлениям прошло заседание по делу 51-летнего жителя Сумгаита Эльдара Джаббарова, известного в криминальных кругах под прозвищем «Амиоглу». Джаббаров обвиняется в предумышленном убийстве, похищении человека, незаконном обороте наркотиков, незаконном ношении оружия, вымогательстве и других столь же тяжких преступлениях. Уголовник у уголовника деньги вымогал Согласно материалам следствия, Эльдар Джаббаров вместе со своим братом Тебризом Джаббаровым и знакомым из Сумгаита Шаадетом Гасановым организовали преступную группу и планировали похитить бывшего приятеля «Амиоглу» Эльданиза Самедова, чтобы вынудить его отдать все свои деньги. Примечательно, что «Амиоглу» познакомился с Джаббаровым в исправительном учреждении № 7, где оба отбывали наказание, После выхода на свободу они продолжали поддерживать отношения.

В сентябре 2109 года под предлогом, что он хочет продать земельный участок в Ясамале, Джаббаров пригласил к себе домой Самедова. Поначалу мирная беседа двух бывших зэков быстро перешла в ссору: Эльдар стал обвинять Эльданиза в неуважении - тот не пришел поздравить его с днем рождения. Чтобы загладить столь непростительную вину, «Амиоглу» потребовал от приятеля 50 тысяч манатов. Понимая, что деваться некуда, Э.Самедов пообещал в кратчайшие сроки «компенсировать моральные страдания» бывшего соузника. Но преступникам одного обещания было недостаточно, и они забрали у Самедова «в залог» автомобиль Mercedes Benz E 240, водительское удостоверение, удостоверение личности и 4350 манатов. В ходе следствия по делу о похищении человека и вымогательству было раскрыто еще одно преступление «Амиоглу». Как выяснилось, Джаббаров с целью завладеть Mercedes убил его хозяина Заура Мирджафарова. Тело Мирджафарова сотрудники полиции за несколько месяцев до того обнаружили закопанным в недостроенном доме в поселке Масазыр, однако убийцу тогда не нашли. «Амиоглу» не отрицал, что это он закопал погибшего, но заявил, что не стрелял в него, все якобы произошло случайно. Он даже добровольно отдал пистолет Макарова, которым был убит автолюбитель и, как оказалось, по совместительству наркоторговец. На самом же деле Джаббаров узнал о незаконном наркопромысле Мирджафарова и потребовал «за молчание и защиту» ежемесячную дань. И с декабря 2019-го по февраль 2020-го Мирджафаров исправно платил «Амиоглу» проценты от своего «дохода». В последний раз он передал Эльдару деньги через их общего знакомого Галиба Абдуррахманова. Однако теперь оговоренные 200 манатов «Амиоглу» не устроили и он потребовал больше. Зауру ничего не оставалось, как скрыться и не отвечать на звонки Эльдара. Но «Амиоглу» нашел наркодилера и жестоко покарал его за неповиновение – застрелил и спрятал тело. Деловое сотрудничество уголовников Тем не менее на следствии Джаббаров отрицал очевидные факты и виновным в убийстве Мирджафарова себя не признавал. В своих показаниях он сообщил, что познакомился с Зауром в 2014 году и с тех пор подружился. «Заур помогал мне материально и иногда привозил марихуану. Я не знал, что он торговал наркотиками. Он же познакомил меня с Галибом Абдуррахмановым, представив его как «Девечели Кобра». Они с Зауром называли друг друга «халаоглу», - сказал уголовник. «Амиоглу» также заявил, что 21 февраля прошлого года ему позвонил Галиб, сказал, что едет с Зауром в сауну «Зангезур» и приглашает и его присоединиться к ним. «Я отказался, объяснив, что у меня в гостях женщина… Но через некоторое время Галиб сам ко мне приехал. Я поинтересовался, что случилось, что он вопреки моему предупреждению заявился ко мне глубокой ночью. И Галиб признался, что Мирджафаров присвоил его долю в их наркобизнесе, и попросил помочь ему. Сказал, что Заур только меня и послушается», - рассказал «Амиоглу». Однако когда удалось заманить Мирджафарова домой к Джаббарову, тот что-либо объяснять и вообще с кем-либо говорить не пожелал. Более того, потребовал, чтобы «Амиоглу» не вмешивался в его дела.

«Я разозлился и дал ему пощечину, - продолжал Джаббаров свою версию происшедшего. – И тогда Заур выхватил кнопочный нож. Однако я достал пистолет и нацелился в его ногу. Заур испугался и сделал вид, что успокоился, но только я собрался сунуть пистолет за ремень, как он набросился на меня и пытался отнять оружие. Мы стали бороться, и он, видимо, задел курок. Пистолет выстрелил, пуля попала Зауру прямо в сердце. Это был случайный выстрел…». Джаббаров уверял следователей, а потом и судей, что он не хотел убивать Мирджафарова, все произошло случайно. И как свою заслугу «Амиоглу» представил погребение Заура в недостроенном доме. Мол, все сделал по чести – вырыл могилу и даже саван нашел, чтобы обернуть тело. Никакого мошенничества, всего лишь долг Что же касается того, с чего, собственно, началось следствие, а именно вымогательства у Эльданиза Самедова 50 тысяч манатов, то Джаббаров заявил, что всего лишь «просил у него вернуть деньги, которые когда-то одолжил». «Его дом в Ясамале оценили в 35 тысяч манатов, а машину - в 15 тысяч… Я сказал, что дом мне не нужен, но машину он должен оформить на мое имя. Исключительно в счет долга», - заявил «Амиоглу», хотя потерпевший Эльданиз Самедов утверждал, что никаких денег у него никогда не брал. Наркоторговец был примерным семьянином Другая потерпевшая – жена убитого Мирджафарова Егяна, заявила в суде, что их двое детей теперь остались сиротами. По ее словам, Заур был очень привязан к ней и детям, старался, чтобы они ни в чем не нуждались. «В тот день он попросил, чтобы я собрала вещи, потому что идет с Галибом в сауну. Беспокоясь, что долго не возвращается, в три часа ночи я позвонила ему, но Заур сказал, что все в порядке, он уже едет домой. А потом он пропал и звонки к нему уже не доходили. Дозвонилась Галибу, но тот заявил, что Заур уехал в сторону Хырдалана. А 25 февраля мне сообщили, что мой муж убит», - рассказала Егяна Мирджафарова. Затем показания дал Галиб Абдуррахманов, известный под прозвищем «Девечели Кобра». «Нас с Эльдаром познакомил покойный Заур. Все называли его «Амиоглу», он пользовался уважением в криминальной среде. С декабря 2019 года Заур платил Эльдару, чтобы он не мешал его торговле наркотиками. Одним словом, обеспечивал ему «крышу», чтобы можно было спокойно торговать в Сумгаите наркотиками. В день происшествия по просьбе Заура мы поехали к Эльдару домой. «Амиоглу» очень холодно нас принял. Сказал Зауру: «Ты настолько обнаглел, что не отвечаешь на мои звонки? Тогда тебе придется оставить свою машину здесь и уйти пешком». Заур ответил, что вовсе от него не прятался. Закричав: «Значит я лжец?», Джаббаров затушил сигарету у него на лбу. Заур оттолкнул Эльдара. Никакого ножа у него не было, а вот разъяренный «Амиоглу» выхватил пистолет. Я бросился между ними, но Эльдар пригрозил, что если не отойду, он пристрелит меня. Я отошел, и Эльдар выстрелил в Заура. Тот упал. В квартире была наша знакомая Илаха, и она предложила отвезти Заура в больницу, но Эльдар сказал, что пуля попала в сердце и уже поздно куда-то его везти», - сообщил Галиб Абдуррахманов.