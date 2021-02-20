Подготовил: Спартак Гасанов, отдел информации 02:26

«Для полного возвращения 25 процентов территории Азербайджанское государство должно проводить разумную, взвешенную и выверенную политику. Если Азербайджан не будет проводить такую политику, угроза повторной потери не только этих 25 процентов, но и всего Карабаха может быть вполне реальной, как это было в начале 1990-х годов», - пишет в своей программной статье один из основателей Народного Фронта Азербайджана, бывший лидер Социал-демократической партии, кандидат в президенты, известный оппозиционер и политолог Зардушт Ализаде. Накануне статья З.Ализаде была опубликована на страницах оппозиционного интернет-издания Мейдан ТВ.

«Есть ли азербайджанец, который не понимает эту простую истину?», - задается вопросом З.Ализаде. – «К сожалению, есть, и их число растет день ото дня. Почему растет? Потому что традиционная оппозиция после полного поражения в реальной политической борьбе эмигрировала в виртуальный мир, открыла там большое количество интернет-каналов и требует, чтобы российские миротворцы покинули Нагорный Карабах. В реальном мире они собирают подписи, пишут статьи, говорят о де-факто потере Карабаха, создают Меджлис, оплакивающий «поражение Азербайджана». А многочисленные пользователи, которые научились пользоваться интернетом и считают его вершиной современных знаний, демонстрируют солидарность с этим мнением». З.Ализаде крайне удивлен этой метаморфозой и желанием оппозиционеров выдать победу азербайджанской армии в Карабахе за поражение: «Почему? Прошло 30 лет с момента начала национального движения, почему за это долгое время традиционные оппозиционные олени и их приспешники так и не поумнели? Причина этого ясна. Они, снова стремясь к власти, хотят оклеветать лидера страны, пытаются дискредитировать его, хотят показать его неправым, даже если он прав. Их традиционные методы политической борьбы – это ложь, клевета, поклеп. Однажды они уже пошли по этому пути и чуть не разрушили Азербайджан. Видимо хотят сделать это снова». При этом Зардушт Ализаде особо указывает в своем отступлении, что совершенно далек от поддержки президента Ильхама Алиева: «Тот, кто не верит может прочитать десятки моих критических статей за последние 25 лет о политике администрации Алиева». Однако: по словам З.Ализаде, в отличие от лидеров традиционной оппозиции, он может разделять власть от государства, что было не присуще тандему НФА-Мусават, готовой разрушить государство ради власти: «Именно поэтому я говорю, что нынешняя карабахская политика Ильхама Алиева правильная и шаг за шагом ведет наш народ к абсолютной победе», пишет известный публицист.

«Заявление от 10 ноября 2020 года - в интересах Азербайджана. Не традиционная оппозиция, не попавшие под их влияние черносотенцы за последние 30 лет не прочитали сотен моих статей, посвященных карабахской тематике. До Заявления 10 ноября, на первом этапе Карабахской войны, в Совете Безопасности ООН обсуждался проект резолюции, которую поддержали Франция, США и Россия. Суть проекта заключалась в том, чтобы Азербайджан немедленно прекратил военные действия. Во время дискуссий стало ясно, что истинные намерения преследуют далекоидущие цели. Если бы Азербайджан не прекратил войну немедленно, страны-сопредседатели вынесли бы на обсуждение новый проект резолюции, пересматривающий предыдущие, принятые в пользу Азербайджана в начале 1990-х годов. То есть, если бы был принят новый проект резолюции, Совбез ООН не признал бы суверенитет Азербайджана над Карабахом, как это было раньше. К счастью, в тот момент этого удалось избежать, Британия и непостоянные члены Совбеза ООН – члены Движения неприсоединения предотвратили эту попытку. Угроза временно улеглась, но не закончилась. Стало ясно, что военно-политическая ситуация на Южном Кавказе может внезапно измениться в ущерб интересам Азербайджана, в пользу Армении. Для этого достаточно было, чтобы азербайджанская армия вошла в Ханкенди, дабы создать шумиху в мировых СМИ о «новом геноциде армян», ввести в Карабах российские войска из базы в Гюмри. Естественно, кризис в регионе привел бы к крупномасштабной региональной войне. Бедствия, постигшие Азербайджан в 1988-1993 годах, неоспоримо доказали ниизкий интеллект и безответственность традиционной оппозиции. Иначе они не оказались бы в такой ситуации. Если они сейчас призывают Азербайджан денонсировать Заявление от 10 ноября, и если в обществе найдутся силы, которые поддержат их, то, видимо, они не представляют, что произойдет дальше. Как они не смогли понять, что происходило в Баку между 1 и 19 января 1990 года, и проигнорировали мои предостережения о надвигающейся кровавой трагедии». По мнению З.Ализаде, если предложения этих безответственных и безграмотных деятелей будут приняты, не так сложно представить беды, которые навалятся на Азербайджан: