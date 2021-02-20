Зардушт Ализаде предупреждает: «НФА готовится к новому перевороту и кровавым событиям» сенсационная статья
«Для полного возвращения 25 процентов территории Азербайджанское государство должно проводить разумную, взвешенную и выверенную политику. Если Азербайджан не будет проводить такую политику, угроза повторной потери не только этих 25 процентов, но и всего Карабаха может быть вполне реальной, как это было в начале 1990-х годов», - пишет в своей программной статье один из основателей Народного Фронта Азербайджана, бывший лидер Социал-демократической партии, кандидат в президенты, известный оппозиционер и политолог Зардушт Ализаде.
Накануне статья З.Ализаде была опубликована на страницах оппозиционного интернет-издания Мейдан ТВ.
«Есть ли азербайджанец, который не понимает эту простую истину?», - задается вопросом З.Ализаде. – «К сожалению, есть, и их число растет день ото дня. Почему растет? Потому что традиционная оппозиция после полного поражения в реальной политической борьбе эмигрировала в виртуальный мир, открыла там большое количество интернет-каналов и требует, чтобы российские миротворцы покинули Нагорный Карабах. В реальном мире они собирают подписи, пишут статьи, говорят о де-факто потере Карабаха, создают Меджлис, оплакивающий «поражение Азербайджана». А многочисленные пользователи, которые научились пользоваться интернетом и считают его вершиной современных знаний, демонстрируют солидарность с этим мнением».
З.Ализаде крайне удивлен этой метаморфозой и желанием оппозиционеров выдать победу азербайджанской армии в Карабахе за поражение: «Почему? Прошло 30 лет с момента начала национального движения, почему за это долгое время традиционные оппозиционные олени и их приспешники так и не поумнели? Причина этого ясна.
Они, снова стремясь к власти, хотят оклеветать лидера страны, пытаются дискредитировать его, хотят показать его неправым, даже если он прав. Их традиционные методы политической борьбы – это ложь, клевета, поклеп.
Однажды они уже пошли по этому пути и чуть не разрушили Азербайджан. Видимо хотят сделать это снова».
При этом Зардушт Ализаде особо указывает в своем отступлении, что совершенно далек от поддержки президента Ильхама Алиева: «Тот, кто не верит может прочитать десятки моих критических статей за последние 25 лет о политике администрации Алиева».
Однако: по словам З.Ализаде, в отличие от лидеров традиционной оппозиции, он может разделять власть от государства, что было не присуще тандему НФА-Мусават, готовой разрушить государство ради власти: «Именно поэтому я говорю, что нынешняя карабахская политика Ильхама Алиева правильная и шаг за шагом ведет наш народ к абсолютной победе», пишет известный публицист.
«Заявление от 10 ноября 2020 года - в интересах Азербайджана. Не традиционная оппозиция, не попавшие под их влияние черносотенцы за последние 30 лет не прочитали сотен моих статей, посвященных карабахской тематике.
До Заявления 10 ноября, на первом этапе Карабахской войны, в Совете Безопасности ООН обсуждался проект резолюции, которую поддержали Франция, США и Россия. Суть проекта заключалась в том, чтобы Азербайджан немедленно прекратил военные действия. Во время дискуссий стало ясно, что истинные намерения преследуют далекоидущие цели. Если бы Азербайджан не прекратил войну немедленно, страны-сопредседатели вынесли бы на обсуждение новый проект резолюции, пересматривающий предыдущие, принятые в пользу Азербайджана в начале 1990-х годов. То есть, если бы был принят новый проект резолюции, Совбез ООН не признал бы суверенитет Азербайджана над Карабахом, как это было раньше.
К счастью, в тот момент этого удалось избежать, Британия и непостоянные члены Совбеза ООН – члены Движения неприсоединения предотвратили эту попытку. Угроза временно улеглась, но не закончилась. Стало ясно, что военно-политическая ситуация на Южном Кавказе может внезапно измениться в ущерб интересам Азербайджана, в пользу Армении. Для этого достаточно было, чтобы азербайджанская армия вошла в Ханкенди, дабы создать шумиху в мировых СМИ о «новом геноциде армян», ввести в Карабах российские войска из базы в Гюмри. Естественно, кризис в регионе привел бы к крупномасштабной региональной войне.
Бедствия, постигшие Азербайджан в 1988-1993 годах, неоспоримо доказали ниизкий интеллект и безответственность традиционной оппозиции. Иначе они не оказались бы в такой ситуации.
Если они сейчас призывают Азербайджан денонсировать Заявление от 10 ноября, и если в обществе найдутся силы, которые поддержат их, то, видимо, они не представляют, что произойдет дальше. Как они не смогли понять, что происходило в Баку между 1 и 19 января 1990 года, и проигнорировали мои предостережения о надвигающейся кровавой трагедии».
По мнению З.Ализаде, если предложения этих безответственных и безграмотных деятелей будут приняты, не так сложно представить беды, которые навалятся на Азербайджан:
«Допустим, официально Азербайджан потребует вывода российских войск из Карабаха. Россия, в свою очередь согласится, и за месяц выведет свои войска. Ведь для размещения потребовался почти месяц. Азербайджан утвердит такой же срок и для вывода войск… Спустя сутки сопредседатели Минской группы ОБСЕ – Франция, Россия и США представят в Совбез ООН проект резолюции об опасности геноцида армянского населения в Нагорном Карабахе. Безусловно, будет предложено признать независимость сепаратистской республики. А правительство Азербайджана предупредят в случае нарушения резолюции о мерах наказания со стороны сопредседателей Минской группы ОБСЕ.
Я не сомневаюсь в том, что четыре государства – постоянных членов Совбеза проголосуют за эту резолюцию. А Китай воздержится. После этого мировое сообщество запустит косовский механизм признания сепаратистского образования. Это не мое предвидение, это вероятный сценарий событий в случае попытки традиционной оппозиции свергнуть азербайджанскую власть.
Оппозиция жаждет повторения событий 20 января. Напомню, сразу же после кровавых январских событий экс-спикер Расул Гулиев и покойный ныне профессор Чапай Султанов направились в квартиру Беджана Фарзалиева, в которой скрывался председатель НФА Абульфаз Эльчией. Лидер фронтистов словно бешеный сновал по квартире, громко повторяя: «Я не думал, что погибнет столько людей». Напомню, что во время кровавых событий в Баку погибло 131 человек, а в Ленкорани и Нефтчале 7 человек.
Спрашивается: сколько же людей должны были погибнуть в представлении Эльчибея для свержения тогдашнего руководителя страны Абдурахмана Везирова?
Вот теперь я обращаюсь к жаждущей власти оппозиции и поддакивающим ей «политологам» с вопросом: сколько человеческих жертв и территориальных потерь должен понести Азербайджана для того, чтобы вы вернулись к власти?
Допустим, оппозиционные лидеры всячески хотят повторить свое предательство, а почему же потеряли ум современные граждане современного Азербайджана – пользователи интернета?
30 лет прошло, за эти 30 лет сильно изменился мир, но почему же за прошедшее время не изменились вы, сторонники этой оппозиции? В 1990 году можно было бы ошибиться и поверить в героизм лидеров НФА, ибо маски их не были сорваны, но после всех их предательств можно осознать их сущность, не так ли?
Сложные игры разворачиваются вокруг Карабаха, Азербайджана и Армении, Южного Кавказа, и безусловно Азербайджан сумел развернуть эту игру в свою пользу. И в это время невежественные властохваты вовлекаясь в эти игры, пытаются навести тень на нашу победу, обратить победу в поражение. Как же это расценить?! Люди, будьте бдительны, предатели не успокаиваются, они все еще мутят воду», - цитирует haqqin.az статью Зардушта Ализаде.