Астероид размером со стадион приближается к Земле

В понедельник, 22 февраля, к Земле приблизится астероид размером со стадион, об этом сообщает научно-исследовательский центр НАСА JPL.

По расчётам учёных, астероид 202 XU6 имеет диаметр около 213 метров. Он пролетит мимо нашей планеты на расстоянии около 4 миллионов километров.

В этот день мимо Земли также пролетят астероиды 2020 BV9 диаметром 23 метра (на ближайшем расстоянии 5,6 миллиона километров) и 2021 CC5 диаметром 40 метров, который пройдет примерно на расстоянии 6,9 миллиона километров.