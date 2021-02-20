Израиль и Египет договорились построить новый газопровод. Соглашение было достигнуто на встрече в Иерусалиме министра энергетики Израиля Юваля Штайница с египетским министром нефти и минеральных ресурсов Тариком аль-Муллой.

Как сообщает Дойче велле со ссылкой на представителя израильского правительства, пожелавшего не называть своего имени, документ предусматривает, что газ, добытый на средиземноморском месторождении "Левиафан", будет поступать на египетские заводы по сжижению. Проект нацелен на увеличение экспорта газа в Европу, добавил он.

Месторождение "Левиафан" в Восточном Средиземноморье у израильских берегов было открыто в 2010 году. Эксперты оценивают его запасы природного газа в 535 млрд кубометров. Израиль в январе 2020 года начал экспортировать добытый из "Левиафана" газ в Египет по трубопроводу EMG между израильским Ашкелоном и египетским Эль-Аришем.