Три причины инфаркта среди молодых людей

Врач перечислил три главных фактора, влияющих на развитие сердечно-сосудистых заболеваний среди молодежи. По словам российского кардиолога Юрия Конева, главный из них - нездоровое питание, пишет from-ua.

Вредная пища, например, фастфуд, сильно повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. От нее лучше отказаться. По словам доктора, в день обязательно нужно употреблять не менее 400 граммов зелени, овощей и фруктов.

Среди других факторов развития инфаркта - малоподвижный образ жизни и нарушенный режим труда и отдыха. Сон ночью, которым молодые люди часто пренебрегают, исключительно важен, потому что именно в темное время суток происходит выработка "плохого" холестерина, а он является причиной появления атеросклероза, подчеркнул врач.

Отметим, инфаркт происходит в связи с закупоркой одной из артерий сердца, которая возникает при разрыве атеросклеротической бляшки.