Мадуро мечтает вернуться к работе водителя автобуса

Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время беседы с работниками транспортной отрасли признался, что мечтает снова стать водителем городского автобуса. Его политическая деятельность началась в профсоюзе работников транспорта, и по ее окончании Мадуро готов снова сесть за руль.

«Я надеюсь, что однажды, когда оставлю работу президента республики, смогу вернуться в депо с высоко поднятой головой, в своей униформе, завести автобус и выехать на улицы, чтобы служить народу Венесуэлы как рабочий», – цитирует Мадуро телеканал «Мир».

Николас Мадуро получил среднее образование в зрелом возрасте, так как в юности его исключили из школы за организацию забастовки. Будучи подростком, он стал водителем автобуса и членом профсоюза работников метро Каракаса. В 1990-е вступил в партию Уго Чавеса MVR, в 1998 году избрался от неё депутатом конгресса республики. В 2005 году он стал спикером Национальной ассамблеи, а в 2006 году — министром иностранных дел в правительстве Уго Чавеса. За несколько месяцев до своей смерти, в декабре 2012 года, Чавес обратился к народу с просьбой поддержать на будущих выборах президента Николаса Мадуро. Высший государственный пост Венесуэлы Мадуро занимает с апреля 2013 года.