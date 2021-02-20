Жителям приграничных районов Армении разрешат носить оружие

Жителям приграничных районов Армении в скором времени предоставят право на ношение оружия. Как сообщает газета «Грапарак», соответствующие поправки вносятся в законодательство Армении.

Сейчас по закону, чтобы носить нарезное оружие в Армении, нужно пять лет иметь право на ношение охотничьих ружей. Это ограничение предлагается снять, после чего армия предоставит населению оружие.

«Авторами инициативы являются депутат от Моего шага Армен Хачатрян и покинувший фракцию Процветающая Армения Сергей Багратян. Цель инициативы – повысить чувство безопасности жителей приграничных районов, чтобы они не покидали свои. После 9 ноября на 39 увеличилось число приграничных общин, а поправка в закон будет распространена на 70 общин», - пишет издание.