Нефть растет: Brent приближается к $64

Цены на нефть эталонных марок выросли более чем на 1% в ходе торгов в понедельник. По мнению экспертов, рост связан с неопределенностью относительно восстановления нефтедобычи в США, передает Интерфакс.

Согласно информации, стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent увеличилась сегодня утром на 1,29% и составляет $63,72 за баррель. Цена на нефть WTI на апрель составила $59,93 за баррель, это больше на 1,13%, по сравнению с уровнем на закрытии предыдущих торгов.

По мнению экспертов, некоторые компании восстановили добычу нефти в Техасе, однако пока не ясно, будет ли она восстановлена в полном объеме.

Отметим, что сильные морозы в США привели к падению добычи нефти на более чем 4 млн баррелей в сутки.