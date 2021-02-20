Кандидат в министры обороны Грузии не служил в армии

Кандидату в министры обороны Грузии Джуаншеру Бурчуладзе пришлось объяснять в парламенте, почему он никогда не служил в армии. Соответствующий вопрос ему задал оппозиционный депутат Алеко Элисашвили в ходе объединенного заседания парламентских комитетов. Об этом пишет информагентство «Новости-Грузия».

По словам Бурчуладзе, отсрочку от обязательной военной службы он получил, поскольку уже в 17 лет стал отцом и создал семью. «К сожалению, я не прошел обязательную службу. Я не уклонялся. Это произошло потому, что в 17 лет я создал семью, у меня родился ребенок, затем в возрасте 20 лет я начал работать» — заявил Бурчуладзе.

По действующему законодательству, обязательному призыву в Грузии подлежат мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющие основания для освобождения от призыва или его отсрочки.

Чуть больше года 43-летний Бурчуладзе был заместителем министра обороны Грузии Ираклия Гарибашвили, которого 18 февраля правящая партия выдвинула на пост главы правительства. Согласно открытым источникам, у Бурчуладзе есть жена, которая также была несовершеннолетней при создании семьи, и восемь детей.

Парламент Грузии начал процедуру утверждения нового правительства под руководством Ираклия Гарибашвили 20 февраля. Слушания кандидатов в министры в формате профильных комитетов завершены. Окончательное голосование по новому кабмину состоится 22 февраля. Для утверждения правительства необходимо согласие более 75 депутатов. Правящая партия представлена в законодательном органе 90 парламентариями.