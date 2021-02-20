На АЭС в Фукусиме очередная утечка радиации

Специалисты выявили снижение давления в защитном корпусе реактора на АЭС «Фукусима-1». Ведется проверка оборудования на предмет вероятной утечки радиоактивных веществ, сообщает в выпуске новостей японский телеканал NHK.

Стало известно, что 19 февраля на АЭС выявлено снижение уровня воды в защитных корпусах двух реакторов. Специалисты предполагают, что в защитных корпусах могли появиться трещины после землетрясения 13 февраля.

В результате того подземного толчка пострадало свыше 160 человек. Его считают запоздалым афтершоком катастрофического землетрясения 2011 года, когда в результате подземного удара и цунами погибли тысячи людей, а на АЭС в Фукусиме ядерное топливо вылилось из реакторов. Его охлаждают до сих пор.