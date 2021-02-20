ВОЗ: Пандемия завершится в начале 2022 года

Пандемия коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) завершится в начале 2022 года. Об этом датскому телеканалу DR сообщил глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

По словам представителя международной организации, 2021 год также будет годом коронавируса, но ситуация будет более управляемой по сравнению с годом ранее. «Худший сценарий позади. Мы знаем о вирусе больше по сравнению с 2020 годом, когда вирус только начал распространяться», - отметил Клюге.

При этом Клюге предупредил, что озвучивает лишь собственный прогноз, а как будут развиваться события вокруг ситуации с пандемией, никто не может предугадать.

«Вирус останется, но не думаю, что будет нужда в ограничениях. Это оптимистичное послание»,- добавил представитель ВОЗ.