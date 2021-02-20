Вашингтон обеспокоился судьбой заключенных в Иране американцев

Иран получил от США послание по поводу осужденных в Исламской Республике американцев. Послание передано властям ИРИ посредством швейцарской дипмиссии в Тегеране. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД ИРИ Саид Хатибзаде, передает IRNA.

Хатибзаде отметил, что прямых переговоров по вопросу освобождения заключенных в Иране граждан США не велось, напомнив, что все послания Вашингтона поступают либо через глав внешнеполитических ведомств ряда стран либо по каналу Швейцарии.

Тегеран и Вашингтон не имеют дипотношений. Диалог ведется в основном посредством посольства Швейцарии.