Австрийский суд оправдал главу азербайджанской диаспоры

В региональном суде Зальцбурга (Австрия) завершился судебный процесс, в котором, по информации австрийских СМИ, фигурировали два азербайджанца – 36-летний чемпион мира по одной из разновидностей каратэ и его 61-летний соотечественник, сообщает haqqin.az.

Австрийские медиа, не называя имен обвиняемых, сообщают, что было выдвинуто два обвинения: присвоение финансов организации и мошенничество с социальными деньгами.

Как удалось выяснить haqqin.az, одним из обвиняемых был председатель Общества азербайджанцев Австрии (ОАА), неоднократный чемпион мира по кэмпо-рю каратэ Фарид Азизов. В 2017 году он перебрался из Азербайджана в Австрию, а в 2018-м принес своей новой стране первый в ее истории титул чемпиона мира в данном виде каратэ. Тогда австрийские газеты вышли с заголовком «Беженец выиграл чемпионат мира для Австрии».

В том же году Азизов возглавил новосозданное Общество азербайджанцев Австрии, и за активную деятельность руководимой им организации спортсмена часто называют главой азербайджанской диаспоры в Австрии.