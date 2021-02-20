Австрийский суд оправдал главу азербайджанской диаспоры
В региональном суде Зальцбурга (Австрия) завершился судебный процесс, в котором, по информации австрийских СМИ, фигурировали два азербайджанца – 36-летний чемпион мира по одной из разновидностей каратэ и его 61-летний соотечественник, сообщает haqqin.az.
Австрийские медиа, не называя имен обвиняемых, сообщают, что было выдвинуто два обвинения: присвоение финансов организации и мошенничество с социальными деньгами.
Как удалось выяснить haqqin.az, одним из обвиняемых был председатель Общества азербайджанцев Австрии (ОАА), неоднократный чемпион мира по кэмпо-рю каратэ Фарид Азизов. В 2017 году он перебрался из Азербайджана в Австрию, а в 2018-м принес своей новой стране первый в ее истории титул чемпиона мира в данном виде каратэ. Тогда австрийские газеты вышли с заголовком «Беженец выиграл чемпионат мира для Австрии».
В том же году Азизов возглавил новосозданное Общество азербайджанцев Австрии, и за активную деятельность руководимой им организации спортсмена часто называют главой азербайджанской диаспоры в Австрии.
Что касается второго обвиняемого, то им предположительно является Халиг Мансуров, которого австрийские СМИ обозначили как казначея ОАА.
В ходе судебного заседания прокурор Катарина Диризамер говорила о «снятии частных средств со счета ОАА» и о деньгах «сомнительного происхождения». Якобы глава Общества азербайджанцев Австрии и его коллега использовали в личных целях 32 тысячи евро, полученные в качестве пожертвований из фонда, финансируемого в Азербайджане, а также присвоили социальную помощь за несколько месяцев. Обвинитель настаивал, что правонарушения были совершены в период с января по октябрь 2020 года.
«Нет никаких записей, нет списка членов Общества. Есть только денежные потоки и снятие средств со счета Общества двумя ответчиками», - заявила Диризамер.
Обвиняемые категорически отвергли обвинения в свой адрес. «Деньги были использованы на нужды ОАА», - заявил адвокат Петер Лехенауэр, предъявив соответствующие доказательства судье и прокурору. А Фарид Азизов подчеркнул, что целью ОАА является «интеграция и поддержка проживающих в Австрии азербайджанцев».
Австрийское издание Kronen Zeitung сообщает, что делу был дан ход «в результате взаимных обвинений и внутренних споров». Но Азизов заверил, что деньги не пропали. Они были потрачены на поддержку студентов и аренду помещения. В результате судья Дагмар Шмидт оправдала обоих обвиняемых. Приговоры окончательные.