В марте начнут строить дорогу в Кельбаджар

Строительство дороги в Кельбаджар начнется с марта. Об этом на брифинге, посвященном работе, выполненной в 2020 году и предстоящим задачам, сказал председатель правления Госагентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов, сообщает Trend.

По его словам, в настоящее время идет проектирование дороги: "По поручению президента Азербайджана для безопасного передвижения строится новая дорога. Новая дорога будет пролегать по маршруту Гянджа - Гёйгёль. Пока используется дорога Тертер - Агдере - Кельбаджар. Уже около двух месяцев ведется проектирование дороги. Строительство дороги начнется с марта и будет вестись совместно с турецкой компанией".