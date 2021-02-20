Арман Сагателян: Армения продолжает стремительно катиться в пропасть

«Государство по всем направлениям продолжает стремительно катиться в пропасть, а за позорной капитуляцией, потерей Карабаха и целого поколения последует необратимый внутренний коллапс». Об этом на своей странице в Facebook написал оппозиционный общественно-политический деятель Арман Сагателян, сообщает «Новости Армении».

«Это неизбежно, но правящая сила думает, что может продлить свой бесславный конец. Поэтому мы еще станем свидетелями дешевых шоу, которые на самом деле только приближают момент коллапса», - написал также он, комментируя аресты оппозиционеров.