В России за последние сутки выявили 12 604 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заражений с начала пандемии составляет 4 177 330. Об этом в понедельник, 22 февраля, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За последние сутки от коронавируса умерли 337 человек. Число умерших от коронавируса достигло 83 630.

Отметим, что Россия находится на четвертом месте в мире по количеству случаев заражения коронавирусом после США, Индии и Бразилии.