Иран и Азербайджан возобновляют строительство ГЭС

Правительства Ирана и Азербайджана одобрили продолжение строительства гидроэлектростанций "Гыз Галасы" и "Худаферин" на реке Араз, сообщают иранские СМИ.

Об этом говорилось в Иране, на совещании в городе Тебриз (провинция Восточный Азербайджан).

Напомним, строительство ГЭС между упомянутой провинцией и Джебраильским районом Азербайджана является одним из основных проектов, осуществляемых Министерством энергетики Ирана. В декабре прошлого года министр Реза Ардаканиан заявил, что две страны договорились о возобновлении строительства ГЭС.