Задержанного за «распространение межнациональной ненависти» армянского оппозиционера освободили

Экс-депутат парламента Армении от Республиканской партии Карен Бекарян освобожден, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на адвоката Гора Микаеляна.

"Судья суда общей юрисдикции Еревана Вардан Григорян принял подобное решение, отклонив ходатайство Службы национальной безопасности. Кроме того, суд посчитал неправомерным задержание Бекаряна и удовлетворил протест защиты", - цитирует изидание Микаеляна.

Напомним, Карен Бекарян и бывший руководитель аппарата парламента Ара Сагателян были задержаны в пятницу. По словам правозащитника Рубена Меликяна, указанных лиц обвиняли в нарушении правил распространения информации при военном положении и распространении межнациональной вражды и ненависти.