Минобороны Азербайджана: «Именно Закир Гасанов с первого дня войны управлял боевыми действиями»

«Некоторые электронные СМИ озвучили безосновательные и не соответствующие действительности заявления Фармана Рзаева, называющего себя «бойцом-прокурором», о потерях нашей армии в ходе Отечественной войны и деятельности министра обороны», - говорится в заявлении Минобороны Азербайджана, сообщает haqqin.az.

В комментарии Минобороны говорится, что в результате операции «Железный кулак», проведенной Азербайджанской армией, противник понес потери, многократно превышающие потери азербайджанской стороны.

«Министр обороны с первого дня войны непосредственно осуществлял управление войсками в ходе боевых действий, проводимых под руководством Верховного Главнокомандующего», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

В Минобороны отметили, что за высокий профессионализм, проявленный при руководстве боевыми операциями, соответствующим распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева генерал-полковник Закир Гасанов награжден орденом «Зафар».

«Еще раз призываем средства массовой информации, а также электронные медиаресурсы воздержаться от тиражирования необоснованной, не соответствующей действительности и не подтвержденной официально информации», - подчеркивается в заявлении азербайджанского Минобороны.

Отметим, что называющий себя «бойцом-прокурором» Фарман Рзаев, долгие годы проработавший в системе прокуратуры, в своем интервью озвучил обвинения в адрес бывшего главы Генштаба ВС Азербайджана Наджмеддина Садыкова и других должностных лиц Минобороны.