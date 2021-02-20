Минэкологии: в Азербайджане ожидается резкое похолодание

Согласно сообщению, в Баку и на Апшеронском полуострове с вечера 23 февраля и до утра 25 февраля ожидается облачная погода с осадками, в ночь с 23 на 24 февраля - снег, 24 февраля - местами интенсивный.

Скорость северо-западного ветра составит 18-23 метра в секунду, с порывами до 25-30 метров в секунду, 24 февраля в некоторых местах полуострова временами ожидается усиление до 32-35 метров в секунду.

По сравнению с предыдущими днями ожидается постепенное понижение температуры на 5-10 градусов - до 0-5 градусов мороза, 24-25 февраля утром и вечером на дорогах гололед.

Начиная с вечера 23 февраля и до утра 25 февраля в северных и восточных районах Азербайджана временами ожидается мокрый снег и снег. Будет дуть западный ветер, скорость ветра составит 18-23 метра в секунду, с порывами местами до 28-33 метров в секунду. По сравнению с предыдущими днями температура воздуха понизится на 5-10 градусов, в низменных районах составит 3-8 градусов мороза, в горных районах - 15-20 градусов мороза. На дорогах гололед.