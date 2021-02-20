В Турции запланирована очередная встреча Байрамова и Чавушоглу
Как сообщалось ранее, 23 февраля в Анкаре пройдет трехсторонняя встреча глав МИД Турции, Азербайджана и Туркмении.
Anadolu пишет, что для участия во встрече в турецкую столицу прибудут глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и заместитель председателя Кабинета министров, министр иностранных дел Туркмении Рашид Мередов.
Ожидается, что туркменского министра также примет и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Кроме того, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу проведет встречу с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.