В Турции запланирована очередная встреча Байрамова и Чавушоглу

Как сообщалось ранее, 23 февраля в Анкаре пройдет трехсторонняя встреча глав МИД Турции, Азербайджана и Туркмении.

Anadolu пишет, что для участия во встрече в турецкую столицу прибудут глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и заместитель председателя Кабинета министров, министр иностранных дел Туркмении Рашид Мередов.

Ожидается, что туркменского министра также примет и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Кроме того, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу проведет встречу с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.