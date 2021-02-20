Россия и Турция продолжат переговоры по истребителям
Россия готова поставить Турции новейшие боевые самолеты, включая истребитель пятого поколения Су-57. Об этом сообщили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству России.
Отвечая на вопрос журналистов о ходе переговоров по поставкам в Турцию истребителей Су-35 и Су-57, в ФСВТС пояснили, что готовы к продолжению переговоров с турецкой стороной по поставкам новейших самолетов. Турецкие специалисты знакомы с возможностями истребителей, которые им предлагает Россия.
«Им все понравилось. Если будет заявка на этот самолет (Су-35 - прим.) с турецкой стороны, мы готовы к продолжению переговоров по этому вопросу. То же самое могу сказать и о Су-57. В случае заинтересованности наших турецких партнеров мы готовы начать проработку этой темы»,- приводит Интерфакс слова представителя ФСВТС.
При этом подчеркивается, что если Су-35 Россия может поставить в ближайшее время, то с Су-57 ситуация другая. Здесь в приоритете исполнение государственного заказа и насыщение истребителями пятого поколения российских ВКС.
Ранее в "Рособоронэкспорте" сообщили о готовности предложить экспортную версию истребителя Су-57 стратегическим партнерам. По словам главы госкорпорации Александра Михеева, уже ведутся предварительные консультации "с отдельными странами".