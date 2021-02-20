Россия и Турция продолжат переговоры по истребителям

Отвечая на вопрос журналистов о ходе переговоров по поставкам в Турцию истребителей Су-35 и Су-57, в ФСВТС пояснили, что готовы к продолжению переговоров с турецкой стороной по поставкам новейших самолетов. Турецкие специалисты знакомы с возможностями истребителей, которые им предлагает Россия.

«Им все понравилось. Если будет заявка на этот самолет (Су-35 - прим.) с турецкой стороны, мы готовы к продолжению переговоров по этому вопросу. То же самое могу сказать и о Су-57. В случае заинтересованности наших турецких партнеров мы готовы начать проработку этой темы»,- приводит Интерфакс слова представителя ФСВТС.