Гарибашвили назвал главные задачи для Грузии

Главными вызовами для Грузии в ближайшей перспективе останутся борьба с пандемией коронавируса и выход из экономического кризиса, заявил кандидат в премьер-министры Грузии Ираклий Гарибашвили.

"Главными приоритетами правительства в ближайшие 100 дней будут наведение порядка в стране и возвращение определенных деструктивных сил в конституционные рамки, ввоз вакцин для населения против коронавирусной инфекции, а также разработка 10-летнего амбициозного плана развития страны", - сказал Гарибашвили, представляя в понедельник на заседании фракции "Грузинская мечта" программу нового правительства, передает Интерфакс.

Гарибашвили также отметил, что необходима новая национальная идея, которая объединит общество.