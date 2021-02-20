В Украине хотят видеть побольше турецких компаний

Украина намерена привлечь турецкие компании к реализации проектов во всех сферах, не только в строительство дорог, сказал в интервью агентству «Анадолу» министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

По словам министра, отношения Украины и Турции развиваются во многих сферах, они конструктивны и продуктивны для обеих стран. Криклий напомнил, что в Украине действуют большое количество турецких фирм, занятых в сфере инфраструктуры, в частности в строительстве дорог.

«Мы хотим привлечь больше турецких компаний. Хотим видеть турецкие фирмы не только в государственных проектах, но и, к примеру, в проектах государственно-частного партнерства, которые будут запущены в текущем году», - отметил Криклий.

Министр сообщил, что турецкие компании обратились к соглашениям о лицензировании для строительства портов и аэропортов. «В ближайшее время мы планируем реализацию двух интересных проектов. Первый – проект соглашения о лицензировании для строительства железнодорожной станции, второй – проект дороги, который будет реализован государственным и частным секторами совместно со Всемирным банком», - сказал украинский министр.