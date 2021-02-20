Ильхам Алиев утвердил закон о спецпредставителях
Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон о внесении изменений в закон "О государственной службе".
Согласно документу, в закон добавляются пункты 11.1.2.1-1, 11.1.3.3-1 и 11.1.4.3-1 следующего содержания:
"11.1.2.1-1. Должности специальных представителей Президента Азербайджанской Республики";
"11.1.3.3-1. Должности заместителей специальных представителей Президента Азербайджанской Республики";
"11.1.4.3-1. Должности специалистов в специальных представительствах Президента Азербайджанской Республики".