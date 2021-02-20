Чиновница назвала улицы города в честь своих родственников и была уволена

Чиновница в Египте потеряла работу после того, как переименовала несколько улиц в городе в честь своего мужа и нескольких его родственников. На госслужащую пожаловались жители города, но она утверждает, что ее оклеветали.

Женщина занимала пост директора департамента благоустройства города Кафр-Шукр, сообщило РИА Новости со ссылкой на el-Watan.

По словам губернатора египетской провинции Кальюбия Абдулхамида Хадджана, действия женщины грубо нарушают закон, поскольку решения о названиях улиц принимает народный совет или специальный комитет.