В воскресенье министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад Зариф заявил: «Решение Ирана о завершении неожиданной инспекции МАГАТЭ не означает отказа от ядерной сделки, но американцы должны снять санкции, наложенные на Иран. Чтобы вернуться к ядерному соглашению, Соединенные Штаты должны снять санкции… Когда все справятся со своими обязательствами, начнутся переговоры, - сказал Зариф англоязычному медиа Press TV. - Президент Байден утверждает, что политика максимального давления Трампа была большим фиаско, но он не изменил этой политики. У Соединенных Штатов есть зависимость - применение давления, наложения санкций и запугивание… Это не работает с Ираном».

Как сообщал ранее haqqin.az, ситуация вокруг так называемой «ядерной сделки», к которой собирается вернуться Вашингтон, отменяя таким образом решение Дональда Трампа, остается неясной.

Ранее Иран объявил, что с 23 февраля заблокирует внезапную инспекцию своих ядерных объектов, если стороны «ядерной сделки» не исполнят своих обязательств.

В свою очередь, администрация Байдена на прошлой неделе сообщила, что готова разговаривать с Ираном о возврате к соглашению, которое ограничивает Иран в разработке ядерного оружия и подразумевает отмену большинства международных санкций, в случае если Тегеран будет строго соблюдать подписанные с ним договоренности.

Этого же добивается от Вашингтона и Тегеран, однако спор между двумя странами идет о том, кто должен сделать первый шаг. Власти Ирана настаивают, со своей стороны, на отмене санкций, а администрация президента США — чтобы Тегеран вернулся к соблюдению основ соглашения.

Помимо публично заявленной твердой позиции Ирана, несколько иранских чиновников на прошлой неделе рассказали Reuters, что нарастающие экономические проблемы, к которым привели американские санкции, могут склонить Тегеран к эластичному возврату в процесс по соблюдению условий «ядерной сделки».

Напомним, Соединенные Штаты — не единственное государство, вошедшее в соглашение по ядерной программе Ирана. Кроме США, документ в 2015 году подписали другие ведущие ядерные державы — Великобритания, Франция, Россия, Китай, также в соглашении участвует и Германия.

Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вывел США из «ядерной сделки», обосновывая этот шаг реализацией Ираном программы баллистических ракет и нарушив таким образом, условия соблюдения важного для мира документа.

Затем последовали новые, более жесткие санкции со стороны Вашингтона. Но понятно, что это ни к чему хорошему не привело, и Тегеран, соответственно, стал отступать от принципов ядерного соглашения.

Сейчас наступил новый этап переговорного процесса между США и Ираном. И есть надежда на достижение прогресса, несмотря на кажущуюся неуступчивость двух сторон.