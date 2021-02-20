Добыча нефти падает, а экономика растет Кажется, в Америке наступает утро

Евгений Бай, спецкор, Вашингтон

Америка продолжает задавать миру загадки. Каждый день здесь появляются взаимоисключающие новости. Одна из главных, которую все газеты сейчас выносят на свои первые полосы, вовсе трагическая. В начале этой недели число смертей от коронавируса в США превысило 500 тысяч. Если бы год назад, когда была зафиксирована первая смерть, американцы узнали, каково будет мрачное сальдо к концу февраля 2021-го, они бы, наверное. не поверили. А сейчас это факт, причем для полного устрашения СМИ дают графическую версию случившегося. Так, если бы всех покойников посадить на автобусы, понадобилось бы 9 804 машины, а вереница растянулась бы на 94.7 миль (около 151 километра), это путь от Нью-Йорка до Филадельфии. Число умерших равно населению такого совсем не маленького города, как Канзас-Сити, и приближается к населению столицы Калифорнии Сакраменто.

Америка не может справиться с коронасмертью

Власти успокаивают население: число инфицированных снижается - только за последнюю неделю оно сократилось на 29 процентов. Объясняют это тем, что в США стало намного больше проводиться прививок, сезонными факторами и гораздо более дисциплинированным отношением к пандемии после того, как страна избрала другого президента.

Но, тем не менее, оглядываясь на прошлый год, нельзя не задать вопроса: а как так получилось, что передовая во всех отношениях держава была и остается мировым рекордсменом и по числу заболевших, и по смертям. Возьмем для сравнения Россию. Население США - около 332 миллионов человек. Население России около 146 миллионов человек. В США - полмиллиона умерших, в России 83.6 тысяч. Если бы в России было население Америки, то число умерших составило бы около 190 тысячи, а это было бы в 2.6 раза меньше, чем в Америке. И все это при том, что в России, как известно, «нет дорог, а есть направления», а во многие районы можно добраться разве что при помощи северных оленей.

В 2005 году я был свидетелем чудовищного урагана в Новом Орлеане, известного под названием «Катрина». По улицам города - миллионника после наводнения плыли трупы людей, но ни местные власти, ни федеральные ничего не могли сделать, чтобы справиться с бедствием и оказать нужную помощь страдающему населению. Тогдашний президент Джордж Буш-младший разводил руками. А либеральная пресса, критикуя его администрацию говорила: «Кто сказал, что Соединенные Штаты—первый мир? Ха! Это третий мир, на уровне Гондураса».

А ведь говорили, что Америка - это Гондурас

Сейчас в США – дежавю. Небывалые морозы на юге страны привели к тому, что миллионы жителей штатов Техас, Оклахома, Миссисипи и ряда других в течение недели были без света. Теперь электричество в результате титанических трудов было восстановлено, но миллионы продолжают сидеть без питьевой воды - от холодов полопались трубы. В результате люди выстраиваются в длинные очереди перед водовозками и заполняют принесенные с собой канистры - картина, хорошо знакомая по переживающей экономической коллапс Венесуэле.

Может быть Америке уже официально следует признать, что она ничем не лучше, чем ее соседи в югу от Рио-Гранде?

Так нет, ситуация на самом деле не столь плоха, и это еще одна загадка Америки. При том, что производство нефти в последние недели сократилось из-за холодов с 12 миллионов баррелей в день на треть, прогнозы по восстановлению экономики необычайно оптимистичны. До этого haqqin.az сообщала, что в этом году будет достигнут 4.6 процентный рост. Теперь же Goldman Sachs уверяет, что этот показатель будет в районе 7 процентов, и это станет самым большим ростом в стране после того, как в 1984 году президент Рональд Рейган сообщил: «в Америке опять утро».

Ощущение такое, что, несмотря на огромные трудности из-за двух бедствий - пандемии коронавируса и порочного правления Трампа страна до последнего времени была уподоблена сжавшейся пружине, а теперь эта пружина начала стремительно разжиматься.

Америка похожа на пружину, которая разжимается

Смелые экономические прогнозы подкрепляются конкретными показателями. Промышленное производство в США растет четвертый месяц подряд. Розничная торговля выросла за минувший январь на 5 процентов. Уровень безработицы хотя и остается высоким, идет вниз: число безработных с пиковых значений в 15 миллионов человек в апреле 2020 сократилось до 10.1 миллиона.

Местные экономисты полагают, что новое дыхание экономике даст стимулирующий пакет Байдена в размере 1.9 триллиона долларов, с которым готов согласиться Конгресс. Также в планах новой администрации – расходы на 3 триллиона долларов на инфраструктурные проекты, создание чистой энергетики, всемерное развитие отечественного производства и программы оказания медицинской помощи детям и старикам. Команда президента не намерена повторять опыт Буша-младшего и Барака Обамы, которые в условиях финансового кризиса 2008-2009 годов приняли жесткие меры экономии, но сокращение дефицита бюджета резко ограничило экономическое восстановление. Теперь же ставка делается на всемерное инвестирование и повышение расходов. Это, конечно, может привести к росту инфляции, но Белый дом обещает нации с помощью разумного регулирования процентной ставки держать инфляцию под контролем.  

«Вся экономика растет темпами, которые мы давно не видели, - говорит Джо Байден. - Пришло время для нас двигаться вперед».

Так что время сравнивать Штаты с Гондурасом и Венесуэлой, похоже, еще не настало. Первые итоги по американской традиции будут подведены на 100 дней президента Байдена. И от того, насколько они окажутся плохи или хороши зависит самочувствие всего мира.