Евгений Бай, спецкор, Вашингтон 14:26

Америка продолжает задавать миру загадки. Каждый день здесь появляются взаимоисключающие новости. Одна из главных, которую все газеты сейчас выносят на свои первые полосы, вовсе трагическая. В начале этой недели число смертей от коронавируса в США превысило 500 тысяч. Если бы год назад, когда была зафиксирована первая смерть, американцы узнали, каково будет мрачное сальдо к концу февраля 2021-го, они бы, наверное. не поверили. А сейчас это факт, причем для полного устрашения СМИ дают графическую версию случившегося. Так, если бы всех покойников посадить на автобусы, понадобилось бы 9 804 машины, а вереница растянулась бы на 94.7 миль (около 151 километра), это путь от Нью-Йорка до Филадельфии. Число умерших равно населению такого совсем не маленького города, как Канзас-Сити, и приближается к населению столицы Калифорнии Сакраменто.

Власти успокаивают население: число инфицированных снижается - только за последнюю неделю оно сократилось на 29 процентов. Объясняют это тем, что в США стало намного больше проводиться прививок, сезонными факторами и гораздо более дисциплинированным отношением к пандемии после того, как страна избрала другого президента. Но, тем не менее, оглядываясь на прошлый год, нельзя не задать вопроса: а как так получилось, что передовая во всех отношениях держава была и остается мировым рекордсменом и по числу заболевших, и по смертям. Возьмем для сравнения Россию. Население США - около 332 миллионов человек. Население России около 146 миллионов человек. В США - полмиллиона умерших, в России 83.6 тысяч. Если бы в России было население Америки, то число умерших составило бы около 190 тысячи, а это было бы в 2.6 раза меньше, чем в Америке. И все это при том, что в России, как известно, «нет дорог, а есть направления», а во многие районы можно добраться разве что при помощи северных оленей. В 2005 году я был свидетелем чудовищного урагана в Новом Орлеане, известного под названием «Катрина». По улицам города - миллионника после наводнения плыли трупы людей, но ни местные власти, ни федеральные ничего не могли сделать, чтобы справиться с бедствием и оказать нужную помощь страдающему населению. Тогдашний президент Джордж Буш-младший разводил руками. А либеральная пресса, критикуя его администрацию говорила: «Кто сказал, что Соединенные Штаты—первый мир? Ха! Это третий мир, на уровне Гондураса».

Сейчас в США – дежавю. Небывалые морозы на юге страны привели к тому, что миллионы жителей штатов Техас, Оклахома, Миссисипи и ряда других в течение недели были без света. Теперь электричество в результате титанических трудов было восстановлено, но миллионы продолжают сидеть без питьевой воды - от холодов полопались трубы. В результате люди выстраиваются в длинные очереди перед водовозками и заполняют принесенные с собой канистры - картина, хорошо знакомая по переживающей экономической коллапс Венесуэле. Может быть Америке уже официально следует признать, что она ничем не лучше, чем ее соседи в югу от Рио-Гранде? Так нет, ситуация на самом деле не столь плоха, и это еще одна загадка Америки. При том, что производство нефти в последние недели сократилось из-за холодов с 12 миллионов баррелей в день на треть, прогнозы по восстановлению экономики необычайно оптимистичны. До этого haqqin.az сообщала, что в этом году будет достигнут 4.6 процентный рост. Теперь же Goldman Sachs уверяет, что этот показатель будет в районе 7 процентов, и это станет самым большим ростом в стране после того, как в 1984 году президент Рональд Рейган сообщил: «в Америке опять утро». Ощущение такое, что, несмотря на огромные трудности из-за двух бедствий - пандемии коронавируса и порочного правления Трампа страна до последнего времени была уподоблена сжавшейся пружине, а теперь эта пружина начала стремительно разжиматься.