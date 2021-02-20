Генсек ООН призвал военных Мьянмы прекратить репрессии

Генсек ООН Антониу Гутерреш вновь призвал военных Мьянмы прекратить репрессии и принять волю народа, подчеркнув, что в современном мире нет места вооруженному захвату власти.

"Сегодня я призываю военных Мьянмы немедленно прекратить репрессии. Освободить заключенных. Положить конец насилию. Уважать права человека и волю народа, выраженную в ходе последних выборов. В современном мире нет места вооруженному захвату власти", - заявил он, выступая в понедельник на открытии 46-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.

По его словах, действия военных привели к подрыву демократии и репрессиях во всех их проявлениях.